Állategészségügyi főigazgató: nem a kliensek, csak az alkalmazottak lázmérése lesz kötelező a vendéglátóhelyeken

Nem a kliensek, csak az alkalmazottak lázmérése lesz kötelező a várhatóan június elsejétől megnyitó teraszos vendéglátóhelyeken - nyilatkozta szerdán az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) igazgatója, Robert Chioveanu.



Persze a tulajdonos dönthet úgy, hogy bevezeti ezt a kliensek számára is, de kötelezően ezt csak az alkalmazottak (szakácsok, pincérek stb.) számára írtuk elő - pontosított az igazgató. Az alkalmazottaknak védőfelszerelése is kell legyen, azaz maszkja és kesztyűje.



A gazdasági minisztériumhoz tartozó Turisztikai Hatóság vezetője, Răzvan Pîrjol ebben a kontextusban bejelentette, hogy július 15. körül "közelíthetünk talán egy minél normálisabb élethez, ami hasonlít normális múltunkhoz".



Június elsején kinyitjuk a teraszokat, 15-én pedig a vendéglők belső tereit és a tengerpartot, majd két héttel ezek után szeretnénk növelni a benti terekben tartózkodó személyek engedélyezett számát - nyilatkozta.



Szerinte a szállásadók nagy többségben fel vannak készülve erre, és olyan intézkedéseket tettek, amit a mindennapi életünkben magunk is már adaptáltunk, amit már megélünk a világjárvány nyomán - mondta.



Szerinte a szállásadó-vendéglátó szektor, a szállítás és a teljes szórakoztató- és rendezvényszervező ipar fog részesülni az európai alapokból érkező "híres eurómilliárdból", valószínűleg mintegy 300 millió eurót fognak ezek az ágazatok kapni az államtól segítségként - nyilatkozta Pîrjol. (agerpres)



Kiemelt kép: youleks képe a Pixabay -en.

