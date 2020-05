Holtan találták egy temesvári bentlakásban az ugandai elnök unokahúgát

Egy 24 éves ugandai nőt holtan találtak egy temesvári bentlakásban - jelenti a Digi24. A ziuadevest.ro szerint Mercy Kajuma Birungide elsőéves mesteris hallgató volt a Temesvári Nyugati Egyetemen. A fiatal nő a portál információi szerint Uganda elnöke, Yoweri Museveni sógornőjének lánya volt.



A Temes megyei rendőrség szóvivője, Aurora Voicilă azt nyilatkozta, a rendőrök in rem eljárást indítottak az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés vádjával.



A nyomozók elmondása szerint vasárnap egy külföldi állampolgár - aki nem tartózkodott Romániában - telefonált a mentőszolgálatra, bejelentve, hogy egy ugandai fiatal nem érzi jól magát, és mentőt kért. Az illető férfi megadott egy címet is, de az téves volt. A mentőorvosok utánanéztek a dolognak, és jártak annál a bentlakásnál is, ahol a fiatal nő tartózkodott, ám az ajtaja zárva volt. Hétfőn ugyanez a külföldi férfi ismét telefonált, és elmondta, nem tudja felvenni a kapcsolatot a lánnyal. A bentlakáshoz újabb mentőcsapat érkezett, valamint ezúttal egy rohamcsapat is, akik betörték az ajtót. A szobában megtalálták a lány holttestét, amelyet a törvényszéki orvostani intézetben boncoltak föl, aminek az eredményéről egyelőre annyit tudni, hogy betegség okozta a halálát, nem idegenkezűség. (digi24)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!