Egyetlen nagyvárossá olvasztaná össze a zsil-völgyi településeket Petrozsény polgármestere

Tiberiu Iacob Ridzi, Petrozsény polgármestere, azaz a Zsil-völgy legnagyobb településének vezetője arra törekszik, hogy a térség hat települése egyetlen várossá váljon. Amint a replicahd.ro által idézett nyilatkozatából kiderül, először metropliszövezetbe szervezné a térséget, ebbéli szándékáról pedig már értesítette polgármester-kollégáit is. Mint kifejti, a metropoliszövezet létrehozásának egyik előnye az lenne, hogy a vészhelyzet idején a települések között saját felelősségre írt nyilatkozat nélkül közlekedhetnének az emberek. (Itt érdemes megjegyezni, hogy Petrozsényon kívül Zsilyvajdejvulkán és Lupény is megyei jogú város, amelyek 30 kilométeres körzetében már most is szabadon közlekedhetnek a lakosok.)



Tiberiu Iacob Ridzi azt is elmondta, egy olyan törvénytervezet benyújtását is szeretné elérni, amely lehetővé tenné, hogy a Zsil-völgye összes települése egyetlen várossá szerveződjön. Területét tekint pedig mindenképp a legnagyobb romániai város lehetne ezáltal. A polgármester úgy véli, az ily módon megalakuló, 100 ezres településnek jobb lehetőségei nyílnának az EU-s pályázati források elérésére és kedvezőbb helyzetből tárgyalhatna különböző partnerekkel, továbbá az adminisztrációs költségek is csökkennének. (replicahd.ro, hírszerk.)

