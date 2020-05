Johannis: elsejétől nem kell többé nyilatkozat, és megnyílnak a teraszok meg a strandok

Klaus Johannis államfő bejelentette, mi minden lesz lehetséges június elsejétől Romániában. Korábban többen is mondták már, hogy valószínűleg megnyílnak a teraszok, de Johannis most hozzátette, hogy lehet menni a strandokra is, illetve nem kell többé nyilatkozat a települések közötti utazáshoz sem.



Az éttermek és kocsmák kinti asztalainál azonban csak négy ember ülhet egyszerre egy társaságban. Ugyanakkor elsejétől újraindul a települések közötti tömegközlekedés is mind közúton, mind vasúton.



Johannis elmondta, a tervezettnek megfelelően élőben és nem online lesznek megtartva az idei vizsgák a diákoknak, a képességvizsga június 15-én kezdődik, utána lesz megtartva az érettségi.



Lehetséges, hogy akinek láza van, az nem mehet majd be vizsgázni, viszont ezek a gyerekek a második vizsgaidőszakban mérhetik fel tudásukat. Ugyanígy lesz egy második vizsgaidőszak az érettségire is, ez augusztusban.



Az elnök elmondta, hogy engedélyezve lesznek a szabadtéri rendezvények, de csak azok, amelyeken a részvevők száma nem haladja meg az 500 főt. A sportesemények is újraindulnak, de nem mindegyik, ezzel kapcsolatban még pontosítások várhatók. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!