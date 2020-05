Újabb 4 éves megbízatást kapott a marosvásárhelyi repülőtér vezetősége

A Maros megyei önkormányzat csütörtöki döntése értelmében újabb négy éves mandátumot kapott a repülőtér vezetőtanácsában Peti András, az igazgatótanács elnöke, és Popa Daniel Marius, az igazgatótanács alelnöke. Megbízatásukat 2024.05.31-ig hosszabbították meg - tájékoztat Maros Megyei Tanács sajtóirodája.



A májusi soros tanácsülés keretében az önkormányzati testület 4 olyan határozatot fogadott el, amelyek a marosvásárhelyi repülőtér tevékenységéhez kapcsolódnak. Többek között arról döntöttek, hogy 200.000 lejjel kiegészítik a repülőtér költségvetését, hogy a repülőtér fedezni tudja koronavírus-járvány megelőzést célzó biztonsági intézkedések költségeit. Így 150.000 lejt különítettek el védőfelszerelés biztosítására a személyzet számára, valamint fertőtlenítőszerek vásárlására. Emellett további 50.000 lejt kapott a repülőtér egy 300 négyzetméteres sátor bérlésére. Ezt a sátrat az utasterminál bejáratánál állították fel. Az utasok ebben a sátorban kell kitöltsék a saját felelősségű nyilatkozatokat arról, hogy honnan érkeztek, és hogy házi elkülönítésbe vagy intézményi karanténba fognak vonulni.



A repülőtérhez kapcsolódó többi határozat a két ügyvezető igazgató mandátumának a megújítására vonatkozott, valamint egy ideiglenes adminisztrátor kinevezésére, illetve a tanácsosok jóváhagyták az eljárás elindítását annak érdekébe, hogy a repülőtér vezetőtanácsában megüresedett két, nem ügyvezető-igazgatói állást betöltsék.



„Tekintettel arra, hogy a repülőtér ügyvezető igazgatói teljesítették a megyei tanáccsal kötött szerződésükbe megfogalmazott célokat, a mai tanácsülésen újabb négy éves megbízatást kaptak. Az elmúlt négy évben, amióta átvettem a megyei tanács vezetését, fontos lépéseket tettünk a marosvásárhelyi repülőtér fejlesztéséért. Az elnöki mandátum átvételekor a repülőtér kifutópályája olyan rossz állapotban volt, hogy veszélyt jelentett az utasok számára. Kevesebb mint 2 év alatt sikerült felújítani a kifutópályát, amely korábban 50 évig nem esett át hasonló felújításon. Jelenleg készen áll a repülőtér további fejlesztéséhez szükséges összes dokumentum, múlt hónapban hagytuk jóvá a kifutópálya meghosszabbítását, az utasterminál és a repülőgép parkoló bővítésére vonatkozó beruházásokat. Mindent megteszünk azért, hogy meg is valósítsuk ezeket a fejlesztéseket. A marosvásárhelyi repülőtérre mindig prioritásként tekintettem, és továbbra is így fogok tekinteni” – hangsúlyozta Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.



A mai tanácsülésen döntés született a kerelőszentpáli hulladéklerakóhoz vezető bekötőút szélesítéséről is. A beruházás célja a hulladéklerakó működésének hatékonyabbá tétele. A munkálatok értéke megközelítőleg 356 000 lej. A Maros megyei hulladékgazdálkodási szolgáltatás kapcsán két másik döntés is született. A dicsőszentmártoni és a balavásári övezetben a hulladék begyűjtéséért és szállításáért felelős cégek számára figyelmeztetést küld a megyei tanács, mivel nem tartották be a szerződések előírásait. Az üzemeltetőknek 90 nap áll rendelkezésére a szolgáltatásokkal kapcsolatos hiányosságok pótlására. (közlemény)

