Román nacionalisták egy csoportja ünnepelt az úzvölgyi temetőben

Román nacionalisták mintegy százfős csoportja ünnepelt csütörtökön, a román hősök napján az úzvölgyi katonatemetőben, látványosan semmibe véve a járványügyi korlátozásokat - írja a Székelyhon.



A rendezvényt Mihai Tîrnoveanu, a Calea Neamului Egyesület elnöke kezdeményezte a Facebook-oldalán. Az esemény ortodox papok által tartott vallási ceremóniával kezdődött. Ezúttal is felolvasták annak a 149 román katonának a nevét, akik egy - a román hatóságok által hivatalosan cáfolt - dokumentum szerint e temetőben nyugszanak.





A Székelyhon tudósítása szerint a Brassóban élő Tîrnoveanu a lakhelyelhagyási nyilatkozatban „történelmi túrát” jelölt meg az utazás okaként. Az esemény helyszínét kezdetben egy rendőr és egy csendőr biztosította, később két másik rendőr és egy különleges bevetési egység is felbukkant. Az ünnepségen beszédet mondott, Dormánfalva polgármestere és Mihai Tîrnoveanu is.Constantin Toma polgármester a közösségi hálón is közvetített beszédében a román nemzet újjászületésének jeleként értékelte, hogy visszakerült az értékek közé a hősök iránti tiszteletet.Mihai Tîrnoveanu: az egy évvel ezelőtt június 6-án (Krisztus mennybemenetelének az ortodox ünnepén) tartott hősök napját idézte, amikor mintegy ötezer román érkezett a helyszínre, akinek a temetőbe való bejutását - fogalmazása szerint - "a piros-fehér-zöld élőlánc sem tudta megakadályozni". A szónok szerint az Úzvölgyében elesett román katonák áldozata nélkül nem valósulhatott volna meg a román nagy egyesülés, és nem kerülhetett volna sor a trianoni békeszerződésre sem. Tîrnoveanu köszönetet mondott a polgármesternek azért, hogy nem hátrált meg, és méltó harcot folytat Romániáért. A rendezvény koszorúzással és szeretetvendégséggel végződött. A sírkertben tavaly felállított emlékműnél Dormánfalva rendőrfőnöke is koszorúzott.