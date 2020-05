Tűzoltóegység létesül Baróton

A baróti tűzoltóegység befejezéséhez szükséges költségek biztosítását is megszavazta a Kovászna Megye Tanácsa csütörtöki ülésén - tájékoztat a megyei tanács sajtószolgálata.



Öt évvel ezelőtt kötöttek együttműködési megállapodást a Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőséggel és az erdővidéki települések önkormányzataival annak érdekében, hogy hivatásos tűzoltóegységet hozzanak létre, idézte fel Tamás Sándor tanácselnök az előzményeket. A 600 ezer lejes beruházás költségeinek felét Kovászna Megye Tanácsa biztosította, a csütörtöki tanácsülésen a meglévő 200 ezer lejhez még hozzátettek 100 ezer lejt, hogy az építkezés befejezhessék.



„A baróti tűzoltóegység épületét jövő héten nemcsak átadjuk, hanem üzembe is helyezzük. Két tűzoltóautó és egy SMURD rohammentő kezd teljes kapacitással, 24 órás szolgálatot Erdővidéken. Ez azért is volt nagyon sürgető, mert elkezdődtek a munkálatok a Málnásfürdő-Barót-ágostonfalvi híd közötti megyei úton, a megyeszékhelyről amúgy is hosszúnak számító intervenciós idő még tovább húzódik, tehát fontos volt, hogy legyen tűzoltóegység és rohammentő-szolgálat Erdővidéken” – mondta el Tamás Sándor.



Az ülésen résztvevő Adrian Simtea tűzoltóparancsnok ismertette a most induló egység felszereltségét, működését, kiemelve, hogy továbbra is várják azokat a fiatalokat, akik hivatásos tűzoltónak tanulnának. Egy kilenc hónapig tartó képzésről van szó a Prahova megyei boldești-i tűzoltó altiszti iskolában. Mint kiderült, megyeszerte gondjaik vannak a hivatásos tűzoltók számát illetően, legalább 10 százalékkal kevesebben vannak a kelleténél, évek óta kampányolnak, hogy fiatalokat vonzzanak erre az életpályára.



A tanácsülésen újabb határozatot hoztak az egészségügyi rendszer területén. „Átrendeztük a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház költségvetését és a működési részből 380 ezer lejt áttettünk a fejlesztési részre, amelyből a kórház orvosi eszközöket és felszereléseket fog vásárolni. Ebből a 380 ezer lejből az újszülött osztályra 45 ezer lejt, a kórházi mosodára 53 ezer lejt fordítanak, hőközpontra 102 ezer lejt és a személyzeti öltözők kialakításához 108 ezer lejt irányoztunk elő” – ismertette a tanácselnök.



A tanácsülésen többek között elfogadták Kovászna megye 2020-2024 közötti időszakra szóló gazdasági-katonai monográfiáját, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület tavalyi évre vonatkozó tevékenységi beszámolóját is. (közlemény)

