A tanügyminiszter azt javasolja, hogy egész évben ingyenesen utazhassanak a tanulók a helyi tömegközlekedés járművein

Egész évben ingyenesen utazhatnak a tanulók a helyi tömegközlekedés járművein - egyebek mellett ezt is tartalmazza az a kormányhatározat-tervezet, amelyet Monica Anisie tanügyminiszter terjesztett elő a csütörtök esti kormányülésen.



A tervezet szerint a tanulók, beleértve az ingázókat is, egész évben ingyen utazhatnának a helyi tömegközlekedés járművein, és az előírás érvényes lenne az egyetemi hallgatókra is. (agerpres)

