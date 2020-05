Több területen lazítják a korlátozásokat, a kormány elfogadta az erre vonatkozó rendeletet

Elfogadta a kormány csütörtök este a veszélyhelyzetre vonatkozó kormányhatározat módosítását, amely értelmében június 1-jétől kezdődően több területen lazítják a korlátozásokat.



A Vészhelyzeti Bizottság határozata értelmében, amelyre a kormányhatározat épül, június 1-jétől nézők nélkül rendezhetők szabadtéri sportrendezvények. Ugyancsak ettől a dátumtól engedélyezik a hivatásos sportolók felkészülését szabadtéri vagy födött uszodákban. A nyitott vagy födött medencékben versenyeket is lehet tartani, szintén nézők nélkül. A hivatásos sportolók megkezdhetik fizikai felkészülésüket edzőtermekben is, azzal a feltétellel, hogy egymást között legalább hét méter távolságot tartsanak. Mindezen esetekben be kell tartani az ifjúsági és sportminiszter, valamint az egészségügyi miniszter vonatkozó közös rendeletét.



Ugyancsak június 1-jétől lehet olyan szabadtéri rendezvényeket szervezni, amelyeken a résztvevők száma nem haladja meg az ötszáz főt. Ebben az esetben a székeknek legalább két méterre kell lenniük egymástól, a résztvevőknek folyamatosan maszkot kell viselniük. Minden esetekben be kell tartani a művelődési miniszter és az egészségügyi miniszter vonatkozó közös rendeletét.



A következő hónap első napjától feloldják azt a korlátozást is, amely a nagyvárosok körüli agglomerációra szűkítette a polgárok szabad mozgását.



Június 1-jétől újraindul a nemzetközi autós és vasúti közlekedés, beleértve a menetrendszerű személyszállítást is.



Június 1-jétől megengedett az élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok elkészítése, forgalmazása és fogyasztása a szabadtéri teraszokon olyan körülmények között, hogy az asztaloknak legalább két méterre kell lenniük egymástól és egy asztalnál legfeljebb négy személy foglalhat helyet.



Hétfőtől indul a strandszezon is, azzal a feltétellel, hogy a napozóágyakat egymástól legalább két méterre kell elhelyezni, hogyha ezt nem egyazon család tagjai használják. Ebben az esetben be kell tartani a gazdasági, a környezetvédelmi és az egészségügyi miniszter vonatkozó közös rendeletét.



Június 1-jétől megengedettek a drive-in típusú rendezvények, ezekre szintén több miniszter közös rendelete lesz érvényes.(agerpres)

