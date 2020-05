Szeptember végéig jó pár esetben nem kell használni az egészségügyi kártyát

Az egészségügyi alapellátásban és a járóbeteg rendelésben szeptember 30-áig nem kell használni az egészségügyi kártyát, azonban a többi egészségügyi szolgáltatás igénybe vételekor már szükséges lesz a használata július elsejétől kezdődően, tájékoztatott pénteki közleményében az Országos Egészségbiztosító Pénztár (CNAS).



A kormány határozatban szögezte le a koronavírus-járvány miatt az egészségügyi rendszerben foganatosított szabályozásokat.



A határozat értelmében az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtóknak június 15-éig el kell küldeniük az egészségbiztosítási pénztáraknak az akkreditálást, vagy az akkreditáció megszerzésére irányuló eljárás elkezdését bizonyító dokumentumot.



A koronavírus terjedésének visszaszorítására egy sor intézkedés van érvényben szeptember 30-áig.



A kórházi orvosok a páciens kórházból való kiengedésekor 90 napos érvényességgel is kiállíthatnak vényeket a gyógyszerekre.



A biztosított személyek elektronikus úton is elküldhetik a biztosítópénztáraknak a különböző dokumentumokat és ezt a pénztárak is megtehetik.



A családorvosok felírhatják a krónikus betegeknek a 'korlátozott hozzáférésű' gyógyszereket az ártámogatott és ingyenes orvosságok listájáról az országos egészségügyi programokon keresztül, illetve azokat a gyógyszereket is, amelyeket a páciensek a szükségállapot előtt szedtek szakorvosi tanácsra.



Az egészségügyi alapellátásban és a járóbeteg rendelésben szereplő szolgáltatásokat, illetve a pszichológiai vagy logopédiai rendeléseket távkonzultáció során is meg lehet oldani, mutat még rá közleményében a CNAS.(agerpres)

