A PNL és a PSD is könnyen egyet tud érteni, csak gyakoroljon rájuk nyomást az ortodox egyház

Ha két kutya veszekszik, akkor engedj közéjük egy farkast és megbékülnek - körülbelül ez a tanulsága annak a dák fabulának, amit minden általános iskolás diáknak megtanítanak Romániában.



Most sincs ez másképp, amikor arról van szó, hogy milyen feltételek között kellene bevezetni az iskolákba a szexuális nevelést.



Bár a törvényt korábban már megszavazták, és az államfő is kihirdette, úgy tűnik, ez mégsem elegendő ahhoz, hogy életbe tudjon lépni.



Különböző, a szexuális nevelést ellenző vallásos szervezetek, illetve a Román Ortodox Egyház (BOR) nyomására a törvényhozók most gátolni akarják az iskolai szexuális nevelést, és szülői beleegyezéshez kötnék az órákon való részvételt.



Úgy tűnik, hogy a PSD és a PNL nagyon is egyet tud érteni ebben a kérdésben, főleg, ha a BOR is nyomást gyakorol rájuk, mivel a képviselőház munkaügyi bizottságában éppen úgy módosították a törvényt, ahogyan az a BOR szája ízének kedvez.



Az Egyetemista Szervezetek Országos Szövetsége egyetértésben a Tanulók Országos Tanácsával (CNE) és a Romániai Ifjúsági Tanácscsal (CTR) már korábban tiltakoztak az ellen, hogy a fiatalok iskolai szexuális nevelését szülői beleegyezéshez kössék. Többek között azért, mert szerintük ahogyan a többi tantárgy esetében sincs szükség szülői hozzájárulásra, a szexuális nevelést sem kellene ilyen, teljesen szubjektív beleegyezéshez kötni, továbbá nagyon sok romániai családban egyáltalán nem beszélnek a szexualitásról, az interneten elérhető információk egy része pedig nem megfelelő a helyes nevelés szempontjából.



A szexuális nevelést elsőként Svédország vezette be az iskolákba, még 1955-ben, majd több nyugat-európai ország is követte a példát a '70-es, '80-as években. A '90-es és a 2000-es években Franciaország, Nagy-Britannia, Portugália, Ukrajna és Észtország is felzárkózott.



A gyermekvédelemről szóló 2004/272-es törvényt módosító jogszabály értelmében a helyi közigazgatási hatóságoknak és a tanintézeteknek gondoskodniuk kell arról, hogy félévente legalább egy alkalommal kerüljön sor az iskolákban egészségüggyel kapcsolatos és szexuális felvilágosításra.



A kezdeményezés célja többek között a nemi úton terjedő betegségek és a kiskorúak teherbe esésének megelőzése. (hírszerk.)



