Folytatni kell a védőoltások beadását, közölte az egészségügyi miniszter

Az országos oltásprogram részét képező védőoltások beadásának folytatására buzdít az egészségügyi minisztérium.



Andrei Baciu államtitkár egy online vitán rámutatott, fontos az immunizálás folytatása, az országos oltásprogramban szereplő valamennyi vakcinából elegendő mennyiség van készleten, és a családorvosok felkészültek rá, hogy biztonságos körülmények között folytatódhasson a gyermekek beoltása.



Az influenza elleni oltás kapcsán Baciu azt mondta, idén az eddigieknél korábban, már márciusban felleltározták, hogy mekkora mennyiségre van szükség ebből, és kétmillió adagra már le is zárult a beszerzési eljárás.



A kockázati csoportokba tartozóknak - akik ingyen megkaphatják ezt az oltást - továbbra is a családorvosuknál kell igényelniük a vakcinát. Újdonságként említette a szakember, hogy idén a hat hónap és 3 év közötti gyerekeknek is ingyen jár az influenza elleni vakcina.



"Az egészségügyi minisztérium fontos lépéseket tett annak érdekében, hogy idejében készüljünk fel az őszi influenzaszezonra" - tette hozzá Baciu. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!