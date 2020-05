A szombati GCS jelentés szerint a járványnak még nincs vége

Mint írtuk szombaton újabb öt koronavírushoz kapcsolható halálos áldozatot jelentett be a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS), azaz mostanig 1253 halálos áldozata volt a koronavírusnak Romániában.



További tájékoztatások szerint 151 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel 19.133-ra nőtt a fertőzöttek száma, és jelenleg 160 beteget ápolnak az intenzív osztályon. A fertőzöttek közül eddig 13.046 embert nyilvánítottak gyógyultnak és engedtek ki a kórházból.



Az is kiderült, hogy változatlanul Suceava megyében és Bukarestben van a legtöbb koronavírusos beteg, 3515, illetve 1961.



A Stratégiai Kommunikációs Csoport arról is tájékoztatott, hogy Az elmúlt 24 órában 174 bírságot rótt ki a rendőrség és a csendőrség összesen 118.000 lej értékben a COVID-19 világjárvány enyhítésére és leküzdésére irányuló intézkedések megszegése miatt. Ugyanebben az időszakban három ügyben indítottak eljárást az illetékes belügyi szervek a betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt.



Pénteken ugyanakkor 69 személyt helyeztek 14 napra hatósági karanténba, mert nem tartották tiszteletben a lakhelyi elkülönítésre vagy a hatósági karanténra vonatkozó előírásokat.



Frissítés: a GCS szombat délutáni bejelentése szerint újabb hat koronavírus-fertőzött halt meg, ezzel 1259-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma. Az elhunytak 50 és 77 év közötti férfiak.Meghalt egy 68 éves, Suceava megyei, egy 50 éves, Brassó megyei és egy 51 éves, Bihar megyei férfi, továbbá egy 64 éves, Galac megyei, egy 77 éves, Galac megyei és egy 66 éves, Tulcea megyei férfi.



3074 határon túli román állampolgárt diagnosztizáltak koronavírussal, az elhalálozások száma 106-ra tehető - közölte szombaton a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A külföldön élő fertőzött román állampolgárok közül 1699-en Olaszországban, 561-en Spanyolországban, 583-an Németországban, 87-en Nagy-Britanniában, 84-en Franciaországban, 28-an Hollandiában, 6-an Japánban, 4-en Ausztriában, hárman Belgiumban, hárman az Amerikai Egyesült Államokban, ketten Namíbiában, ketten Indonéziában, ketten Svájcban, ketten Törökországban fertőződtek meg, egy-egy személy pedig Argentínában, Brazíliában, Írországban, Luxemburgban, Svédországban, Máltán, az Egyesült Arab Emírségekben, valamint Tunéziában.



A koronavírus-járvány kitörése óta 106, SARS-CoV-2 vírussal fertőzött román állampolgár vesztette életét külföldön: 35-en Nagy-Britanniában, 31-en Olaszországban, 19-en Franciaországban, kilencen Spanyolországban, hatan Németországban, ketten Belgiumban, egy-egy személy pedig Svédországban, Svájcban, az Egyesült Államokban és Brazíliában halt meg.



A koronavírussal diagnosztizált külföldön élő román állampolgárok közül 22-t nyilvánítottak gyógyultnak: kilencet Németországban, kilencet Franciaországban, kettőt Indonéziában, egyet Luxemburgban és egyet Tunéziában.



A GCS ismét felhívja a polgárok figyelmét, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak a koronavírusról, ugyanakkor emlékeztet, hogy a 0800.800.358-as zöldszámon is kérhetnek információkat. A zöldszám nem sürgősségi szám, ez csak a tájékoztatást szolgálja - nyomatékosítják. A külföldön élő román állampolgárok a +4021.320.20.20 számon érdeklődhetnek a COVID-19-cel kapcsolatos tudnivalókról.



Péntekig összesen 1.384.703 koronavírusos esetet jegyeztek Európában. A legtöbb fertőzött Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban van.



(agerpres)

