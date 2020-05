Hivatalos Közlöny: így kell működjenek a múzeumok, galériák, könyvtárok, könyvesboltok a vészhelyzetben

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a kulturális és az egészségügyi miniszter közös rendelete a múzeumok, művészeti galériák, könyvtárak, könyvesboltok működésének, valamint a filmgyártás és a drive-in típusú szabadtéri tevékenységek szabályairól.



A kulturális minisztérium szombati közleménye értelmében a rendelkezések a veszélyhelyzet idejére érvényesek.



A főbb szabályok a következők:



- a múzeumok és galériák befogadóképességük legtöbb 50 százalékáig fogadhatják a látogatókat, akiknek legkevesebb kétméteres távolságot kell tartaniuk egymástól; külön be- és kijáratot kell kialakítani, a látogatás legtöbb két órát tarthat, és ez alatt végig kötelező a védőmaszk viselése; az audio-guide készülékek használata nem engedélyezett.



- a közkönyvtárak bejáratánál fertőtlenítő szőnyeget kell elhelyezi; a kölcsönzőpultokon védőfalat kell kialakítani, azokat a kiadványokat pedig, amelyeknek a fertőtlenítésére nincs mód, megszabott időre "karanténba" kell helyezni. Karanténszoba hiányában ki kell alakítani egy erre szolgáló helyet (megfelelhet erre a célra például a raktár vagy az olvasóterem egy könnyen átalakítható és izolálható része), ahol polcokat és/vagy asztalokat kell elhelyezni, amelyeken tárolhatók a karanténban levő kiadványok, és amelyekhez nem lehet hozzáférése a nagyközönségnek. A tisztítással, fertőtlenítéssel, a kiadványok karanténba helyezésével kapcsolatos műveleteket a könyvtár alkalmazottainak kell elvégezniük, megfelelő védőfelszereléssel.



- csak azok a könyvesboltok nyithatnak ki, amelyek 15 ezer négyzetméteresnél kisebb kereskedelmi központokban működnek, 500 négyzetméternél kisebb a felületük, és közvetlen utcai bejárattal rendelkeznek; kitétel az is, hogy legyen elegendő hely a fizikai távolságtartás feltételeinek betartásához.



- a filmgyártással kapcsolatos óvintézkedések: kerülni kell, hogy a kockázati csoportokba tartozó színészek (65 éven felüliek, krónikus betegek) túl hosszú ideig tartózkodjanak a forgatás helyszínén; sminkelés és frizurakészítés közben is korlátozni kell a közeli kontaktust, kötelező a kézfertőtlenítés és a felületek fertőtlenítése sminkelés előtt és után. A forgatócsoportok külföldi tagjainak nem kell 14 napos karanténba vonulniuk, ha az országba érkezéskor bizonyítani tudják, hogy negatív a koronavírustesztjük, majd az itt-tartózkodásuk 2-5. napján ismét letesztelik őket.



- a szabadtéri kulturális események - színházi vagy táncelőadások, koncertek, filmvetítés, stand-up comedy, kulturális tematikájú vásárok, kiállítások, workshopok, konferenciák - szervezőinek olyan helyszínt kell választaniuk, amely lehetővé teszi a fizikai távolságtartás feltételeinek betartását, és a résztvevők száma nem haladhatja meg az 500-at; amennyiben székeket helyeznek el a helyszínen, ezeknek kétméteres távolságra kell lenniük egymástól, ha nincsenek székek, és a látogatók saját ülőalkalmatosságaikkal érkeznek, a szervezőknek meg kell jelölniük, hogy hova helyezhetik el ezeket.



- a drive-in típusú eseményeket a megye/régió járványhelyzete függvényében engedélyezik; ezeken kizárólag személyautóval lehet részt venni, és érkezéskor megmérik az autóban ülők testhőmérsékletét; a parkolót úgy kell kialakítani, hogy a járművek között legyen meg a 2 méter távolság (jobbra/balra/elöl/hátul); az esemény alatt a nézők kizárólag toaletthasználat céljából hagyhatják el a járművet; javasolt az online jegyvásárlás, illetve a jegyek szkennelése, elkerülendő ezek megérintését, letépését. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!