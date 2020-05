Továbbra is lakóhelyi elkülönítésbe kerül, aki külföldről érkezik

A hatóságok bár június elsejétől lehetővé teszik a nemzetközi személyszállítást, egyelőre minden külföldről érkezőt 14 napos lakóhelyi elkülönítésbe vagy hatósági karanténba küldenek - erősítette meg pénteken az országos közegészségügyi intézet (INSP) szóvivője.



Veronica Zoicaș elmondta: a román határátkelőkön jelenleg is azt a május 15-én bevezetett eljárást alkalmazzák, miszerint minden belépőt a koronavírus-járvány elleni védekezés szempontjából "sárga zónából" érkezőnek tekintetnek és - az illető által megadott címen lakó családtagokkal együtt - 14 napos lakóhelyi elkülönítésbe küldenek.



A legfertőzöttebb térségekre (Olaszországra, Spanyolországra és más országokra) korábban használt "vörös zóna" kifejezés megszűnt: így hatósági karanténba már csak azokat irányítják, akik nem akarják hazaérkezésükkel családtagjaikat is kéthetes "szobafogságra" ítélni - magyarázta a szóvivő.



Az országhatár másik oldalára ingázóknak, pilótáknak, teherautósofőröknek, diplomatáknak, magas rangú állami tisztségviselőknek, a fegyveres testületek tagjainak továbbra sem kell házikaranténba vonulniuk, amennyiben nincsenek a koronavírus-fertőzésre utaló tüneteik.



A hatóságok további határozata szerint június elejétől Románia lehetővé teszi a nemzetközi vasúti, illetve közúti személyszállítást, tehát a fuvarozó cégek - az előírt egészségügyi óvintézkedések mellett - újraindíthatják a rendkívüli állapot, illetve veszélyhelyzet idején mindeddig szüneteltetett menetrendszerű vagy alkalmi járataikat. Arról azonban nem született döntés, hogy emiatt változnának a határátkelőkön hatályos járványügyi óvintézkedések - mondta az INSP szóvivője.



Tehát Magyarország területére lépve is elkülönítés várható



Egyelőre a magyar kormány sem enyhíti a határátlépés körülményeit, az operatív törzs szombati sajtótájékoztatója szerint a román és ukrán határátkelők felől érkezőket 14 napos karantén alá helyezik. Mint Lakatos Tibor rendőrezredes elmondta, felelőtlenség és könnyelműség lenne olyan országokkal egyeztetni határnyitásról, ahol rosszabb a helyzet, mint Magyarországon. Kihangsúlyozta, a határnyitást alapos elemzés előzi meg, a megegyezés pedig nem csak a magyarokon múlik. (mti, hírszerk.)



