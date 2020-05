Esős és viharos időjárással kezdődik a nyár

Szerda estig érvényes, esőre és viharra vonatkozó figyelmeztetést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).



A szakemberek szerint vasárnap 10 órától szerda 23 óráig fokozott légköri instabilitásra kell számítani főleg délutánonként és este. Emiatt záporok, zivatarok, villámlás, megerősödő szél és akár jégeső is várható. Helyenként felhőszakadással is számolni kell, főleg vasárnap délután az ország északi régiójában, a lehulló csapadék menyisége elérheti 15-25, helyenként a 30-40 litert is négyzetméterenként.



Vasárnap a hegyekben megerősödik a szél, 70-80 km/órás, a magas hegyekben akár 90 km/órás széllökések várhatók, és elszórtan vegyes csapadékra is számítani lehet. (agerpres)



Nyitókép: Pixabay

