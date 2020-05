USR-s képviselő: a PSD a SRI jelentéseit „rejtegeti”, hogy ne derüljön fény az erdélyi magyar szélsőségességre

Lucian Viziteu USR-s képviselő, a román titkosszolgálatot (SRI) ellenőrző parlamenti bizottság tagja arról nyilatkozott a román sajtónak, hogy a szociáldemokraták nem akarták a SRI-s jelentéseket a parlamentben elfogadni, hogy ne kerüljenek nyilvánosságra az erdélyi magyar szélsőségesekre vonatkozó információk. Véleménye szerint azok „olyan aggasztó információkat” tartalmaznak, amelyek tovább rontanák a viszonyt a PSD és az RMDSZ között – írja a G4media portál.



Viziteu kitért arra is, hogy az elmúlt években a PSD és az ALDE számos engedményt tett az RMDSZ-nek, hogy parlamenti támogatottságukat biztosítsák. Mint mondja, néha magát az alkotmányt sértő kezdeményezéseket is támogattak ennek érdekében.



A képviselő azt is kihangsúlyozza, hogy a parlament a mai napig nem hagyta jóvá a 2015-2018 között készült SRI-jelentéseket, annak ellenére, hogy a törvény ezt írja elő. Ha a jelentést megszavazzák, az publikussá válik és éppen ezt akarta a PSD elkerülni – állítja Viziteu.



Hogy állításait igazolja, több korábbi jelentés tartalmára is hivatkozik. A 2012-es dokumentumról például azt állítja, hogy az az etnikai szélsőségesség által okozott konfliktusok Erdélyben való kirobbanásának veszélyére hívja fel a figyelmet. A 2013-as jelentésből idézve Viziteu azt állítja, hogy külföldi szereplők implikálódtak és "buzdítottak" ezekre a tevékenységekre, vagyis a nemzeti kisebbségeket továbbra is befolyásolják a szomszédos államok hivatalosságai/diplomatái, miközben a saját érdekeiket erősítik vele.



A SRI 2014-es jelentése pedig arra „figyelmeztet”, hogy akár erőszakos megnyilvánulásokra is sor kerülhet emiatt, illetve hogy a magyar szélsőségesek a "székely" elképzelést használják az autonomista törekvések népszerűsítésére – állítja még Lucian Viziteu.



"A revizionista politikáknak, amelyeket a szélsőséges vezetők mellett néhány RMDSZ-es politikus is közvetlenül vagy közvetve támogatott, mindig az volt a szerepe, hogy a csődös politikájukat elleplezze, ahogy azt a tényt is, hogy valójában soha nem vettek részt a magyarok lakta területek fejlesztésében. Az ilyen típusú diskurzusnak pedig a legnagyobb áldozatai éppen a romániai magyarok " - mutat rá Viziteu. (g4media)

