Tătaru: a járvány kezdetétől számítva vasárnap volt a legkevesebb az egy napra eső új fertőzöttek száma

A pandémia kezdete óta vasárnap volt a legkisebb az egy napra eső új koronavírusos megbetegedések száma Romániában - jelentette ki Nelu Tătaru egészségügyi miniszter.



A tárcavezető a Digi 24 televízió műsorában azt mondta, a 124 napi új eset mellett az intenzív terápiás kezelést igénylő betegek száma is 160-ra csökkent, ami megerősíti, hogy a járványgörbe lefelé ível.



A június 1-jétől hatályba lépő lazítások kapcsán Tătaru rámutatott, továbbra is elővigyázatosságra van szükség, mert minden enyhítő intézkedés magában rejti a járvány fokozottabb terjedésének kockázatát. Ha azonban betartjuk az óvintézkedéseket, tovább fog csökkenni az új esetek száma - tette hozzá.



Az egészségügyi miniszter arról is beszélt, hogy június 15-étől vélhetően újabb lazító intézkedéseket vezetnek be. (agerpres)

