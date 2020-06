Június 1-jétől erre számíthatunk a teraszokon és a strandokon

Június 1-jétől különleges intézkedések érvényesek a vendéglők és kávézók teraszainak és a tengerparti strandok használatára.



A vonatkozó intézkedéseket a gazdasági és az egészségügyi minisztérium 1809-es, illetve a gazdasági, az egészségügyi és a környezetvédelmi minisztérium 1810-es számú, május 29-én kiadott közös rendelete tartalmazza.



A rendelkezéseket nemcsak a vállalkozóknak, hanem a vendégeknek is be kell tartaniuk.



A teraszok esetében a bejáratnál szemrevételes vizsgálatot kell tartani, a légzőszervi fertőzés látható tüneteivel rendelkező vendégeknek tilos a belépés. A vendéglátóipari cégeknek biztosítaniuk kell, hogy a bejáratnál és a mosdóknál használati utasítással ellátott kézfertőtlenítők legyenek, ugyanakkor ajánlatos egyirányú folyosók kijelölése, hogy az ügyfelek a lehető legkevesebb helyen találkozzanak (például a mosdók fele és onnan vissza).



Az új szabályok szerint tilos az étlapok (ezeknek lehetőség szerint eldobhatóknak kell lenniük), a fűszerek és egyéb tárgyak áthelyezése az egyik asztalról a másikra. Ezeket minden esetben fertőtlenítik, miután az vendégek elhagyták az asztalt. A pincéreknek maszkot és kesztyűt kell viselniük, a tálaláshoz használt kesztyű nem használható az étel elkészítésekor.



Tilos a termékeket állva fogyasztani. Egy asztalnál legtöbb négy vendég foglalhat helyet, egymástól legkevesebb másfél méter távolságra (kivéve, hagy egyazon család tagjairól van szó, akik ugyanabban a lakásban laknak).



A szomszédos asztaloknál ülők között legalább két méter távolságnak kell lennie, asztalt csak előzetes bejelentkezéssel lehet foglalni, hogy elkerüljék a tömörülést a bejáratnál. Az asztalt foglaló vendégeket regisztrálják annak érdekében, hogy megkönnyítsék az epidemiológiai vizsgálatot egy esetleges fertőzés esetén. Az asztalokat a vendégek távozása után fertőtlenítik.



Ami a tengerparti strandokat illeti a vonatozó rendelet többek között előírja, hogy a strandon elhelyezett napozóágyak között 2 méteres távolságnak kell lennie (jobbra/balra/elöl/hátul), amennyiben ezeket nem egyazon család tagjai használják. A turistáknak tartaniuk kell egymás között a kétméteres távolságot (ha nem egyazon család tagjai), és ugyanez érvényes a strand személyzetének tagjaira is.



A strandra való be- és kilépés csak a megfelelő jelzéssel ellátott, egyirányú útvonalon történhet; a vásárlók nem mehetnek a kiszolgálópulthoz, az alkalmazottaknak kell kiszolgálniuk őket.



A strand üzemeltetője korlátozhatja a turisták belépését, amennyiben úgy ítéli meg, hogy további személyek érkezésével nem lehetne tartani a kötelező fizikai távolságot. A torlódások elkerülése érdekében az üzemeltető online vagy telefonos foglalási rendszert vezethet be. Ugyancsak az üzemeltető kötelessége, hogy folyamatosan ellenőrizze a személyzet tagjainak egészségi állapotát, illetve hogy tiltsa meg a belépést azok számára, akiken légúti megbetegedések vagy ragályos betegségek tüneteit észlelik. A koronavírusfertőzés-gyanús vagy igazolt eseteket azonnal jelenteni kell a megyei közegészségügyi igazgatóságnál.



Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell a strandon levő eszközök, felszerelések megfelelő fertőtlenítéséről, valamint arról, hogy a mellékhelyiségekben állandó jelleggel legyen víz, szappan, papírtörölköző, legalább 60 százalékos alkoholtartalmú fertőtlenítőszer és érintésmentes szemeteskosár.



Az intézkedések gyakorlatba ültetését a közegészségügyi igazgatóságok, az illetékes minisztériumok, valamint az országos fogyasztóvédelmi hatóság szakemberei ellenőrzik. A szabályok be nem tartása fegyelmi, polgári jogi, szabálysértési vagy büntetőjogi felelősséget von maga után - szögezi le a rendelet. (agerpres)

