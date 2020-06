Kétbocsos anyamedvét zavartak el a csendőrök a tusnádfürdői állomás közeléből

Romániában hétfőn megnyitottak a szabadtéri vendéglátóhelyek, de sokan adatvédelmi szempontból aggályosnak tartják és engedetlenséggel tiltakoznak az ellen, hogy a vendégek elérhetőségének naplózására kötelezték a kerthelyiségek üzemeltetőit.



Június elsejétől a román hatóságok tovább enyhítették a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt kijárási és gyülekezési korlátozásokat, egyebek mellett engedélyezték a vendéglátóhelyek szabadban kialakított fogyasztótereinek megnyitását a vendégforgalom előtt. A fertőzésveszély csökkentése érdekében az egészségügyi, gazdasági és környezetvédelmi miniszter közös rendeletben szabályozta a vendéglátóhelyek által betartandó távolságtartási, higiéniai és munkaszervezési feltételeket.



A miniszteri rendelet szerint legalább kétméteres távolságot kell például biztosítani két szomszédos asztal legközelebbi ülőhelyei között, egy asztalhoz pedig legfeljebb négy vendéget ültethetnek egymástól legalább másfél méterre. Ennél közelebb csak az egy háztartásban élő családtagok lehetnek egymáshoz.



A roppant részletes rendelet - amely még arra is kitér, hogy tilos a sótartókat egyik asztalról a másikra áthelyezni - a közegészségügyi hatóságok munkáját megkönnyítendő azt is előírja, hogy a vendéglősök nyilvántartást vezessenek az asztalt foglaló vendégek nevével és telefonszámával. Az adatokat járványügyi okokból kell rögzíteni arra az esetre, ha az alkalmazottak vagy a vendégek közül valakiről később bebizonyosodik, hogy koronavírussal fertőzött.



A román média szerint a vendégek alig tíz-húsz százaléka hajlandó megadni a kért adatokat, de a vendéglősök is kínosnak tartják a helyzetet. Az engedetlenségi hullám miatt megszólaltatott jogászok egybehangzóan törvénytelennek minősítették a miniszteri rendelet vonatkozó előírását, mivel a szabályozás nem garantálja az adatvédelmi szabályok betartását. A vendéglősök feleslegesnek zaklatásnak is tartják a vendégek adatainak naplózását, tekintettel arra, hogy nem áll módjukban ellenőrizni azok hitelességét, mint ahogy azt sem, hogy valóban családtagok-e azok, akik egy asztalhoz akarnak ülni.



Romániában a húszezret közelíti az ismert koronavírus-fertőzések száma, az aktív eseteké pedig az április 29-én regisztrált 7700-as csúcsról az eltelt több mint egy hónapban kisebb-nagyobb döccenőkkel mostanra 4700-ra csökkent. (agerpres)

