Ellenkezést váltott ki, hogy a teraszozó vendégek elérhetőségét naplózni kell

A rendelet a közegészségügyi hatóságok munkáját megkönnyítendő azt is előírja, hogy a vendéglősök nyilvántartást vezessenek az asztalt foglaló vendégek nevével és telefonszámával. Az adatokat járványügyi okokból kell rögzíteni arra az esetre, ha az alkalmazottak vagy a vendégek közül valakiről később bebizonyosodik, hogy koronavírussal fertőzött.



A román média szerint a vendégek alig tíz-húsz százaléka hajlandó megadni a kért adatokat, de a vendéglősök is kínosnak tartják a helyzetet. Az engedetlenségi hullám miatt megszólaltatott jogászok egybehangzóan törvénytelennek minősítették a miniszteri rendelet vonatkozó előírását, mivel a szabályozás nem garantálja az adatvédelmi szabályok betartását. A vendéglősök feleslegesnek zaklatásnak is tartják a vendégek adatainak naplózását, tekintettel arra, hogy nem áll módjukban ellenőrizni azok hitelességét, mint ahogy azt sem, hogy valóban családtagok-e azok, akik egy asztalhoz akarnak ülni.



Romániában a húszezret közelíti az ismert koronavírus-fertőzések száma, az aktív eseteké pedig az április 29-én regisztrált 7700-as csúcsról az eltelt több mint egy hónapban kisebb-nagyobb döccenőkkel mostanra 4700-ra csökkent. (mti)



