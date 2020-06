Orban: negyven éve dohányzom, megpróbálok leszokni

Negyven éve dohányzik, megpróbálja elhagyni ezt a rossz szokását - nyilatkozta hétfő este a Digi 24 televízió műsorában Ludovic Orban miniszterelnök azt követően, hogy korábban megbírságolták, mert nem viselt maszkot és szivarozott irodájában.



'Emberek vagyunk, néha tévedünk. Negyven éve dohányzom. Sajnálom, ami történt, elnézést is kértem. (...) 17 éves koromban kaptam rá a dohányzásra, negyven éve szívom. Megpróbáltam leszokni róla, egyszer sikerült is. 1999-ben majdnem egy évig nem dohányoztam, aztán a napfogyatkozáskor az az ötletem támadt, hogy rágyújtsak. A fontos az, hogy ha hibázol, ismerd be, és próbáld meg jóvátenni' - mondta Orban, aki hozzátette: nem szeretne rossz példát mutatni a fiataloknak.



Kifejtette: születésnapja volt és kollégái meglepték, 'nem tehette', hogy ne fogadja, és úgy adódott, hogy 'elengedték magukat'.



Elmondta: nem próbálta meg kideríteni, hogy ki készítette a fényképet.



Miután megjelent a fotó az interneten, ő maga kezdeményezte, hogy bírságolják meg, és online kifizette a kiszabható maximális büntetést - mondta.



Úgy tudja, a fotót a Szociáldemokrata Párt (PSD), élén Eugen Teodorovici volt pénzügyminiszterrel, és Vasilcoiu volt tanácsossal, 'igen kitartóan' terjesztette az interneten.



A kormányfő szerint bármely politikai alakulat 'kihasznál' egy ilyen eseményt, hogy támadja ellenfelét, de felhívta a figyelmüket, hogy 'az vesse rá az első követ, aki biztos abban, hogy büntetlen'. Ebben az összefüggésben úgy vélekedett: a PSD-nél 'nemigen van, aki követ emeljen rá'. (agerpres)

