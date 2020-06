A miniszterelnök szerint muszáj naplózni a teraszozó vendégek elérhetőségét

Azt tervezik, hogy egy zöldszámot hoznak létre, amelyen a teraszokat működtető vállalkozók és a koncertszervezők válaszokat kaphatnak a működtetéssel és az érvényben lévő korlátozásokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseikre - nyilatkozta hétfő este a Digi 24 televízió műsorában Ludovic Orban miniszterelnök.



A kormányfő azt mondta: a járványügyi nyomozás megkönnyítése érdekében feltétlenül szükség van arra, hogy regisztrálják (névvel, címmel, telefonszámmal) a vendéglátó egységbe betérőket.



Mi is beszámoltunk róla, hogy bár hétfőn megnyitottak a szabadtéri vendéglátóhelyek, de sokan adatvédelmi szempontból aggályosnak tartják és engedetlenséggel tiltakoznak az ellen, hogy a vendégek elérhetőségének naplózására kötelezték a kerthelyiségek üzemeltetőit.



A miniszterelnök azt is elmondta, szó sem lehet arról, hogy átalakítsa a kormányát.



A kormányfő hozzátette: már az is rossz fényt vetne a kabinetre, ha egyáltalán beszélnének az átalakításról.



Orban azt mondta, egyetért Iohannis államfővel, hogy nem esedékes egy átalakítás, mert 'rendkívül sok a munka', és 'alaptalannak' nevezte az erről szóló sajtóhíreket.



Orban azt mondta: 'egy átalakításról nem beszélnek, hanem tájékoztatnak róla azt követőn, hogy erre sor került'. A miniszterelnök szerint ez 'minden demokratikus országban így történik', ugyanis, hogyha egy tárcavezető leváltásáról kezdenek beszélni, annak azonnali tekintélyvesztés lesz a következménye. (agerpres)



