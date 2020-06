Megkezdődtek a felkészítők a vizsgákra

A nyolcadikos és tizenkettedikes tanulók visszatértek kedden az iskolákba, megkezdődtek a felkészítők képesség-, illetve érettségi vizsgára.



A június 2-a és 12-e közötti felkészítő időszakon opcionális a részvétel.



Azon tanulók számára, akik fizikailag nem vesznek részt az iskolai felkészítőn, online órákat tartanak.



Az osztálytermekben tartott felkészítők időtartama nem haladhatja meg a három (a kisebbségi oktatásban a négy) órát a felső tagozatos, és a két (a kisebbségoktatásban a három) órát a nyolcadikos tanulók esetében.



A koronavírus-járvány miatt a tanügyminiszter rendelete alapján biztonsági intézkedéseket foganatosítottak az iskolákban.



Az intézménybe nem léphet be az a tanuló, akinek testhőmérséklete meghaladja a 37,3 Celsius-fokot. A gyerekeket úgy kell elosztani az osztálytermekben, hogy mindenki legalább két méter távolságra üljön a társaitól, és minden tanulónak jusson egy legkevesebb négy négyzetméteres terület.



Az iskoláknak be kell tartaniuk bizonyos szabályokat:



* az iskola bejáratánál orvosi személyzetnek kell megmérnie a tanulók testhőmérsékletét, amely nem haladhatja meg a 37,3 Celsius-fokot;



* ha egy diáknak, tanárnak, vagy kisegítő személynek betegségre utaló tünetei vannak, akkor nem engedik be az iskolába, és ajánlják, hogy menjen el a családorvoshoz;



* az iskola területén a diákok csak kijelölt útvonalakon mozoghatnak, hogy be lehessen tartani a fizikai távolságtartás szabályait;



* a tanulókat egy pedagógus fogadja, és vezeti az osztályba, illetve a foglalkozás végén kikíséri a kapuig;



* az iskola bejáratánál védőanyagokat és felszereléseket kell biztosítani (fertőtlenítő szőnyegek, védőmaszkok, kézfertőtlenítők, stb.);



* a padlót, asztalokat, székeket, kilincseket, az ablakpárkányokat minden gyerekcsoport után fertőtlenítik;



* a tanulók, tanárok és a kisegítő személyzet mindvégig maszkot visel, és rendszeresen fertőtleníti a kezét;



* amennyiben az oktatási intézményben több váltásban tartják a felkészítőket, a váltások között legalább két óra szünetet kell tartani a fertőtlenítésre, és még egy órát az osztálytermek kiszellőztetésére;



* a felkészítő teljes ideje alatt az egyes csoportok ugyanazt az osztálytermet használják;



* a használt maszkokat egy erre a célra kijelölt helyen gyűjtik.(agerpres)

