Szatmár megye: lehet nem is volt koronavírusa, de a kontaktjai még mindig elkülönítésben vannak

Az országban zajló felfordulást talán mi sem adja vissza jobban, mint annak az erdődi férfinek a története, akit egyszer koronavírusosnak gondoltak, aztán kiderült, hogy valószínűleg nem is volt az, de azért azokat a személyeket, akikkel kapcsolatba lépett, házi elkülönítésbe helyezték, míg ő már szabadon járkálhat és bevásárolhat.



Az egész história május 11-én kezdődött, amikor az erdődi férfi rosszul érezte magát és jelentkezett orvosi kivizsgálásra. A város egyik orvosi rendelőjében a férfi gyógyszert kapott, majd hazament. Egy héttel később, május 18-án a férfi még mindig rosszul érezte magát és mivel a koronavírus tüneteit kezdte produkálni, ezért - a PresaSM cikke szerint - a hatóságok úgy döntöttek, hogy koronavírus fertőzött és beutalták a nagykárolyi városi kórházba, ahonnan május 26-én engedték ki.



A lap megjegyzi, hogy mivel a kontaktjai közül senkinek sem lett pozitív a koronavírus tesztje, ezért a család inkább azt tartja valószínűnek, hogy a férfi tüdőgyulladást kaphatott, amikor kint dolgozott a mezőn az állatokkal.



A férfi elmondta a lapnak, hogy az első koronavírus-tesztje negatív lett, a második pedig pozitív. Ezt követően még produkált két negatív koronavírus tesztet, majd a Szatmár Megyei Közegészségügyi Igazgatóságtól (DSP) azt közölték vele, hogy egyáltalán nem is volt koronavírusos. A férfi azt mondta, hogy a kórházban sem kapott olyan kezelést, mint a koronavírus-fertőzöttek.



A férfi miatt jelenleg három család, azaz összesen 13 személy van otthoni elkülönítés alatt, annak ellenére, hogy a COVID-19 tesztjeik egytől-egyig negatívak lettek, és ugye az sem biztos, hogy a férfi maga valaha is fertőzött volt.



Az otthoni elkülönítésben lévők a lap szerint a rendőrségtől kértek magyarázatot a helyzetükre. A rendőrség a DSP-hez irányították őket, de ott sem tudott senki konkrét választ adni a kérdéseikre.



A kontaktok között van olyan gyerek, akinek az idén kellene érettségiznie és félő, hogy emiatt lemarad az első körben, míg van egy család, akik az élelmiszerekből is kifogytak, továbbá víz és áram nélkül maradtak. Ezek az emberek jelenleg azt várják a hatóságoktól, hogy mihamarabb adjanak egyértelmű választ a kérdéseikre és rendezzék a helyzetüket. (PresaSM/hírszerk.)

