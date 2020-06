Rengett a föld Kovászna megyében

A Richter-skála szerinti 4,8-as erősségű földrengést mértek kedd délután 14 óra 12 perckor Kovászna megyében - jelentette az Agerpres hírügynökségnek az országos földfizikai intézet (INCDFP).



A földrengés 117 kilométeres mélységben következett be, az epicentrumához legközelebb eső települések Brassó (62 km.), Ploieşti (97 km.), Bákó (134 km), Galaţi, (136 km.) Brăila, (150 km.), Bukarest (156 km.), Piteşti (173 km) Nagyszeben (181 km.) és Jászvásár (214 km.).



Az idén január 31-én mérték a legnagyobb erősségű földrengést Romániában. A Vrancea megyében észlelt rengés a Richter-skála szerinti 5,2-es erősséget mutatta, 121 kilométer mélyen következett be és még Bukarestben is érezni lehetett. (Agerpres/hírszerk.)

