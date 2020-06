Kelemen Hunor a Trianon-centenárium kapcsán: magyarként senkinek nem vagy ellensége a Kárpát-medencében

Videóüzenetben üzent a közelgő magyar nemzeti összetartozás napja, illetve a Trianoni Békeszerződés aláírásának 100. évfordulója alkalmából Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke az elsősorban Erdélyben, Romániában élő magyar közösségeknek szánt videóüzenetében kifejti, hogy kisebbségi magyarnak lenni feladat, sosem nyugvó állapot, kihívás, és persze öröm is.







„Öröm, mert minden nehézsége ellenére lezárult az a század, amelyben nemzetként sokat vesztettünk, és alig-alig nyertünk. A 21. század viszont összehozott bennünket. Van magyar nemzeti összetartozás – határokon túli magyarnak lenni mást jelent most, és minden körülmény, rossz szándékú politikai nyilatkozat ellenére közösségünk gyarapodni tudott”- mondja.



Az RMDSZ elnöke szerint száz évvel Trianon után június 4. számára a magyar nemzeti összetartozás napja.



„Szolidáris vagyok a Kárpát-medence minden magyar közösségével, a többi nemzetben pedig nem az ellenséget keresem, hanem a lehetséges partnert, akivel – remélem – sikerül Európának ezt a részét építeni a kölcsönös tisztelet jegyében”- mondja.



Kelemen Hunor ugyanakkor azt is kifejtette, hogy magyarként jogod van saját nyelvedhez, iskoláidhoz, intézményeidhez, szimbólumaidhoz.



„El kell magyaráznod, meg kell szerezned és meg kell védened a saját jogod. Mert magyar vagy, de senkinek sem ellensége. Sem románnak, sem szlováknak, sem szerbnek, sem ukránnak, senkinek nem vagy az ellensége itt, a Kárpát-medencében. (hírszerk.)



