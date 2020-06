Sepsiszentgyörgyön ünnepelné Trianon Napját a román nacionalista szervezet vezetője

Nagyon úgy tűnik, hogy Sepsiszentgyörgyön tervezi megünnepelni a Trianoni Békeszerződés századik évfordulóját Mihai Tîrnoveanu, a Calea Neamului (A Nemzet Útja) szervezet vezetője, és akkor gondoljuk a szervezet is.



Tîrnoveanu a Facebook-oldalán tett közzé egy néhány soros bejegyzést miszerint „határozott lépésekkel haladunk Trianon évfordulója felé”, továbbá megemlítette a bejegyzésben a csütörtök 14 órát, és a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazu szobrot is.







Sejtelmesen csak annyit árult el, hogy a részletekkel majd visszatér, úgyhogy egyelőre nem lehet tudni mire készül, de gyanítjuk, hogy nem Juhász Gyula - Trianon című versét szeretné elszavalni.



A Calea Neamului szervezethez és vezetőjéhez egyébként olyan nyilvánvalóan magyarellenes esetek is köthetők mint a Budapest elfoglalásáról történő megemlékezés 2019-ben, de a Román Hősök Napján is ez a szervezet ünnepelt pár napja az úzvölgyi katonatemetőben.



Május 13-án egyébként a román parlament elfogadta azt a törvényt, amely szerint Románia minden évben meg fogja ünnepelni a trianoni szerződést, ám ezt Klaus Johannis államfő egyelőre nem hirdette még ki. (hírszerk.)

