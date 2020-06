Egészségügyi miniszter: a tünetmentes, de fertőzött személyeket továbbra is be kell utalni a kórházba

A tünetmentes, de fertőzött személyeket továbbra is be kell utalni a kórházba - közölte kedden késő este a román közszolgálati televízió műsorában Nelu Tătaru egészségügyi miniszter.



A tárcavezető szerint nem lehet egyidőben lazítani a korlátozásokat és ugyanakkor beengedni a közösségbe olyan személyeket, akik koronavírus-hordozók és terjesztik a betegséget.



Meglátása szerint a tünetmentes betegeket kórházba kell utalni és ott kell tartani addig, amíg negatív teszteredményt produkálnak.



Az egészségügyi miniszter ugyanakkor azt is elmondta, hogy egyre kevesebb a súlyos COVID-19 eset.



A tárcavezető szerint a járvány csökkenő szakaszában vagyunk, négy-öt hete kétszáz körül van az intenzív osztályon kezelt betegek száma.



„A súlyos, lélegeztető gépet igénylő esetek száma egyre csökken” - hangsúlyozta Tătaru.



Hozzátette: az utóbbi időben alacsony a vírus közösségi terjedése, fertőzésgócok leginkább az öregotthonokban, ideggyógyászati intézményekben fordulnak elő, emiatt visszaesett a napi tesztelések száma is. (agerpres)



Nyitókép: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!