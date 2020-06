Alkotmányellenes volt a polgármesterek mandátumát meghosszabbító kormányrendelet

Alkotmányellenesnek nyilvánította az Alkotmánybíróság azt a sürgősségi kormányrendeletet, amellyel meghosszabbították a polgármesterek és helyi tanácsosok hivatali idejét- írja a G4 Media.



Az Alkotmánybíróság ugyanakkor azt a törvényt is alkotmányellenesnek találta, amellyel a Szociáldemokrata Párt és a Pro Romania a parlament hatáskörébe helyezték a helyhatósági választások időpontjának kijelölését.



Az Alkotmánybíróság kifogása az, hogy sürgősségi rendelettel nem szabad meghosszabbítani a választott tisztségviselők mandátumát, hanem kizárólag törvénnyel dönthetne erről a parlament. Ezért várhatóan a parlament hamarosan szavazni fog a kérdésben.



Ugyanakkor források szerint nem kizárt, hogy a parlament dönthet szintén törvényhozással a helyhatósági választások időpontjáról is.



A döntést a kilenc alkotmánybíróból hét támogatta, ketten voltak ellene.



Az Alkotmánybírósának az a problémája, hogy ahelyett, hogy a parlament visszautasította volna a választott tisztségviselők hivatali idejének meghosszabbításáról szóló sürgősségi rendeletet, úgy hoztak maguk új törvényt, hogy átmásolták annak kötelező érvényű javaslatait, és ezzel párhuzamos törvénykezés alakult ki.



Áprilisban a képviselőház döntő fórumként fogadta el a PSD, RMDSZ, Pro Romania és ALDE által benyújtott törvényjavaslatot, amely legtöbb hat hónappal hosszabbította volna meg a polgármesterek, helyi ás megyei tanácsosok mandátumát, miután a halasztásról a kormány is döntött. Ezután a honatyák úgy döntöttek, nem a kormány, hanem a két ház együttes feladata kijelölni az új választások időpontját. Ezt követően a kormány maga is hozott egy rendeletet, amellyel ők akarták megszabni az új időpontot. Az Alkotmánbíróság most kvázi ezt az egész hercehurcát állította le. (hírszerk.)

