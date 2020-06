Antal Árpád a Calea Neamului rendezvénye kapcsán: ne válaszoljunk az esetleges provokációkra, 5-én is felkel a nap

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Calea Neamului (A Nemzet Útja) nevű román nacionalista szervezet Sepsiszentgyörgyön tervezi megünnepelni a Trianoni Békeszerződés századik évfordulóját. A szervezet "kulturális megemlékezést" tervez tartani Kovászna megye központjában csütörtökön délután 14:00 órakor, a Mihai Viteazu szoborcsoport környékén.



Az eseménnyel kapcsolatban megkerestük Antal Árpádot, hogy megérdeklődjük, kapott-e a román nacionalista egyesület engedélyt a rendezvény megszervezésére.



A sepsiszentgyörgyi polgármester elmondta, hogy a szerdai nap folyamán tárgyaltak a Calea Neamului kéréséről, a tárgyaláson pedig jelen volt Mihai Tîrnoveanu, a szervezet elnöke is.



„Ők kulturális rendezvényre kértek engedélyt. Pontosabban első körben csak tájékoztatni szerették volna az önkormányzatot - mivel, ha nem lenne vészhelyzet, akkor csak tájékoztatási kötelezettségük lenne - viszont mivel még tart a készenléti állapot, ezért van egy 2008/79-es számú kiadott miniszteri határozat, ami arra vonatkozik, hogy mit kell tenni abban az esetben, hogyha köztéren kulturális rendezvényt akarnak tartani”- mondta a polgármester.



A gyűlésen résztvevő Mihai Tîrnoveanutól a polgármesteri hivatal kért - a fenti határozat előírásnak értelmében - egy epidemiológiai stratégiát, amit a szervezet elnöke le is adott, ezt pedig az önkormányzat továbbította a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóságnak (DSP) véleményezésre.



„Annak függvényében fogjuk engedélyezni, hogy milyen álláspontot fog a közegészségügyi igazgatóság megfogalmazni” - mondta a sepsiszentgyörgyi polgármester. Eszerint a DSP határozata az ügyben a szerdai nap folyamán várható, figyelembe véve, hogy a szóban forgó eseményt csütörtökön kívánják megszervezni.



Antal Árpád beszámolója szerint a szervezet eredetileg délután fél 6-tól 7-ig szerette volna megtartani a rendezvényét, de később egy másik kérést tettek le, amiben 14:00 órát jelölték meg, mint a rendezvény kezdésének időpontját. Állításuk szerint 50 személy fog részt venni ezen a „kulturális rendezvényen”.



A polgármester elmondta azt is, hogy holnap 17:00 órától lesz egy ökumenikus istentisztelet a város főterén. Erről is tárgyaltak a szerdai nap folyamán, de mivel az ökumenikus istentiszteletekre nem kell az önkormányzatnak engedélyt kibocsátania, ezért csak a szervezőkkel volt egy beszélgetésük.



A Calea Neamului rendezvénye kapcsán a polgármester még fontosnak tartotta elmondani, hogy „bár tudjuk, hogy ezek az emberek más megyékből jönnek - és valószínű az is, hogy provokációs szándékkal érkeznek -, de nekünk az az érdekünk, hogy csendben, békességben túl legyünk a holnapi napon, és ne válaszoljon senki az esetleges provokációkra”.



Antal Árpád elmondta: nincsenek arra vonatkozó információi, hogy magyar részről esetleg valakik készülnének-e egy ellenrendezvénnyel, de az előfordulhat, hogy a Sepsiszentgyörgyre érkezők provokálni fogják a helybélieket.



„Több dél-romániai megyéből érkeznek, állítólag kisautókkal jönnek, szervezetten. Én a hatóságokat és a rendőrséget arra kértem, hogy legyenek nagyon figyelmesek - ez egy érzékeny időpont mindenkinek -, hogy ne legyen semmiféle probléma, mert 5-én reggel is felkel a nap. Akik jönnek, hazamennek, de mi itt kell éljünk tovább békességben”- nyilatkozta Antal Árpád.



Bár Mihai Tîrnoveanu kedden először eléggé szűkszavúan posztolt a Sepsiszentgyörgyre tervezett rendezvényről, később egy másik bejegyzésében bővebben kifejtette, hogy miért pont a székelyföldi várost választották az ünneplésük helyszínéül.



A nacionalista és magyarellenes szervezet vezetője úgy véli, hogy mivel sem Brassóban, sem Jászvásáron, sem Craiován, sem Galați-on nem követelnek maguknak területi autonómiát a „magyar irredenta erők”, de Sepsiszentgyörgyön igen, ezért ott kell erősíteni a román nemzeti identitást, „mert ott azt vitatják és el akarják törölni”.







(hírszerk.)



Nyitókép: Mihai Tîrnoveanu/Facebook

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!