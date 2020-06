Képviselőház: elszállítják a gazdátlan autókat akkor is, ha külföldi rendszám van rajtuk

A külföldi rendszámú autókra is kiterjesztette a képviselőház a tulajdonos nélküli vagy gazdátlanul hagyott gépkocsikra vonatkozó jogszabályt.



Az alsóház szerdai ülésén szavazta meg a 2002/421-es törvény módosítását, amelynek értelmében a külföldön forgalomba írt autók esetében is érvényes lesz a tulajdonos nélküli vagy gazdátlanul hagyott gépkocsikra vonatkozó szabályozás.



Az indoklás szerint ugyanis számos olyan, gazdátlanul vesztegelő autóról érkezett bejelentés, amelyeknek külföldi rendszámuk van, ezért az eredeti törvény értelmében nem lehetett elszállítani őket.



A tervezet értelmében egy évről hat hónapra rövidítik azt az időszakot, amíg megtűrhetők a nyilvános parkolókban gazdátlanul hagyott járművek. Ezt követően a jármű gazdája felszólítást kap, és 5 napon belül be kell mutatnia az autóra kifizetett adók és esetleges büntetések, valamint az időszakos műszaki vizsga (ITP) bizonylatát.



A tervezet értelmében a 'tulajdonos nélküli jármű' kategóriába sorolható minden olyan jármű, amelynek nincs rendszámtáblája vagy külföldi rendszáma van, nem ismert a tulajdonosa és közterületen vesztegel.



'Gazdátlanul hagyott jármű' kategóriába sorolható minden olyan jármű, amely legalább 6 hónapja vesztegel közterületen, ismert a tulajdonosa, és alapos okkal feltételezhető, hogy az autó nem teljesíti a közutakon való közlekedés törvényes feltételeit. (agerpres)



Nyitókép: Pixabay

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!