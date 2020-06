Súlyosabb bírságot fizethetnek a szabálytalanul túlóráztató munkaadók

Az alsóház elutasította szerdán Klaus Johannis államelnöknek a munkaügyi törvényt módosító jogszabály felülvizsgálatára vonatkozó kérését. A törvény a túlórázást érintő előírások be nem tartásáért kiróható szankciókra vonatkozik.



Miután az alsóház elutasította az újbóli megfontolásra vonatkozó államelnöki kérést, a törvény megmaradt eredeti alakjában. Ennek megfelelően előírja, hogy „a túlórázásra vonatkozó előírások be nem tartása miatt 1500-tól 3000 lejig róható ki bírság minden egyes érintett alkalmazott után”.



Az államfő azért küldte vissza megfontolásra a jogszabályt, mert úgy vélte, hogy a szövege nem elég világos, nem derül ki belőle az, hogy csak azon alkalmazottak miatt róható-e ki bírság, akik a törvény által megszabott időnél többet túlóráznak, vagy azokéban is, akik esetében a munkatörvénykönyv más kitételei sérülnek.



Az alsóház szakbizottságai azonban úgy vélték, hogy a törvény szövege világos és kimerítő, a munkáltató csak abban az esetben bírságolható meg, ha nem tartja be az előírásokat a túlóráért járó szabadidő vagy fizetés megadására vonatkozóan.



A szenátus már korábban elutasította az államelnök kérését, a képviselőház döntő ház volt az ügyben.



A túlórákra vonatkozó szabályok be nem tartásáért eddig is járt bírság, azonban nem alkalmazottanként kellett fizetni az 1500-3000 lejes összeget, így viszont nem bírt elrettentő erővel a nagyobb vállalatok esetén.(agerpres)



