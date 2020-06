Megszavazták: a szülőnek kell kérnie, ha azt akarja, hogy a gyereke az iskolában kapjon szexuális felvilágosítást

Megszavazta szerdán a képviselőház azt a törvényjavaslatot, amely szerint a gyerekek csak akkor részesülnek szexuális oktatásban, amennyiben a szülők ezt kérvényezik az iskolától.



A parlament márciusban már megszavazott egy törvényt, amely kötelezővé tette volna az iskolában a szexuális felvilágosítást és az egészségügyi nevelést, az ortodox egyház nyomására azonban a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt új verzióval jött elő. Ebben nem tennék kötelezővé a szexuális felvilágosítást, hanem szülői kéréshez kötnék, és a tantárgy nevét is megváltoztatták egészségügyi nevelésre.



A törvénytervezet ezen formáját kizárólag a Mentsétek Meg Romániát Párt (USR) ellenezte a parlamentben, Dan Barna elnök a PSD és PNL politikusait képmutatással vádolta meg, és azzal, hogy az ortodox egyház, és nem a gyerekek érdekeit tartják szem előtt, amikor egy oktatási kérdésről döntenek.



De mit csinált az RMDSZ?



Benedek Zakariás, az RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője azt mondta, ők benyújtottak egy módosító javaslatot a törvényhez, amelyben azt kérték, hogy csak akkor ne részesüljenek a gyerekek szexuális felvilágosításban, amennyiben a szülők ezt kifejezetten kérik, és minden szemeszterben újra kérnie kellene ezt a szülőnek. Hiába nyújtották be azonban ők, még az RMDSZ-es képviselők sem szavaztak ebben egységesen, mivel a szövetség nem kért frakciófegyelmet, hanem lelkiismereti szavazást csináltak a kérdésből. A módosító javaslat végül nem ment át.



Az RMDSz végül a másik formában fogadta el tehát. "Az biztos, hogy Romániában van a legtöbb gyerekanya az Unióban, erre valamit ki kell találni" - mondta el Benedek Zakariás, amikor arról érdeklődtünk, hogy miért szavazták meg ezt a javaslatot. "Ez is egy lépés, de szerintünk messzemenően nem elég. Otthon is sokkal jobban oda kellene figyelni ezekre a dolgokra. Az RMDSZ szempontjából az volt a kicsengés, hogy a szülő tudja, hogy mi történik ezen az órán a gyerekkel".



Benedek azt is elmondta kérdésünkre, hogy a négy római katolikus püspöktől kaptak az RMDSZ-es képviselők levelet, amelyben kérték, hogy szavazzák meg ebben a formában a törvénytervezetet. Nem tudott róla, hogy a többi történelmi magyar egyház is jelzett volna hasonló álláspontot, de arról tudott, hogy több képviselő is beszélt ez ügyben református és unitárius egyházi képviselőkkel.



Felvetésünkre, hogy nem tartanak-e az RMDSZ-ben attól, hogy ennek az oktatásügyi reformnak pont ott nem lesz hatása, ahol kellene (több esetben is láttunk például iskolaigazgatókat a szexuális nevelés ellen kampányolni), Benedek úgy fogalmazott, hogy ez "benne van a pakliban", ahogyan sok más oktatás- és egészségügyi javaslat sem úgy csapódik le, ahogyan a parlamentben elképzelik. "Nem csak vallási dolog áll emögött, hanem nevelési problémák is, meg kérdés, hogy maga a szülő mennyire tud beszélni erről a gyerekkel. Rengeteg olyan szülő van, akit nem is érdekel, hogy a gyerek egyáltalán milyen órákra jár" - mondta. Felvetésünkre, hogy pont ezért nem biztos, hogy a szülőre kellene bízni a döntést, a képviselő azt hozta föl, hogy ugyanígy van a vallási oktatásnál is, a szülőnek kérnie kell, ha ebben szeretné részesíteni a gyerekét.



Egy másik RMDSZ-es módosító viszont átment



Ugyanebben a törvényben döntöttek a honatyák egy olyan kérdésről is, mely a családon belüli erőszak áldozataihoz kapcsolódik. RMDSZ-es javaslatra nemcsak a nőknek fogja kifizetni az állam a szállást és étkezést, hanem amennyiben fönnáll, úgy a gyerek számára is. "A menhelyre kerülés után egy hónappal kaphatják az anyák és a gyerekek is a juttatást" - mondta el Benedek. Ezt a javaslatot végül minden frakcióvezető elfogadta, így szavazás nélkül belekerült a törvénybe, amely most Klaus Johannis elé került kihirdetésre.



A szexuális nevelést elsőként Svédország vezette be az iskolákba, még 1955-ben, majd több nyugat-európai ország is követte a példát a '70-es, '80-as években. A '90-es és a 2000-es években Franciaország, Nagy-Britannia, Portugália, Ukrajna és Észtország is felzárkózott.



A gyermekvédelemről szóló 2004/272-es törvényt módosító jogszabály értelmében a helyi közigazgatási hatóságoknak és a tanintézeteknek gondoskodniuk kell arról, hogy félévente legalább egy alkalommal kerüljön sor az iskolákban egészségüggyel kapcsolatos és szexuális felvilágosításra. A kezdeményezés célja többek között a nemi úton terjedő betegségek és a kiskorúak teherbe esésének megelőzése. (hírszerk.)







