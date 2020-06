Két Bihar megyei községben is égetni, illetve elföldelni akarta a szemetet a polgármesteri hivatal

A környezetvédelmi őrség Bihar megyei munkatársai egyenként 30 ezer lejre bírságoltak két polgármesteri hivatalt is a megyében, mivel törvénytelenül próbálták meg eltüntetni a községükhöz tartozó szemétlerakó helyeket.



Az első bírságot Hegyközpályi község polgármesteri hivatala kapta, mivel az őrség emberei május 29-én azon kapták a hivatal alkalmazottait, hogy a község tulajdonához tartozó, közel 1000 négyzetméteres területen égetik a szemetet.



Az esetnek a ebihorenul.ro szerint az volt az előzménye, hogy egy hónappal a május végi történtek előtt a környezetvédelmi őrség munkatársai az említett területen 300 köbméternyire becsülték az ott lévő hulladék mennyiségét, és felszólították a polgármesteri hivatalt, hogy minél előbb csökkentse a környezetszennyezést a telken. A hivatal, úgy tűnik, ezt szemétégetéssel szerette volna megoldani, viszont a 211/2011-es törvény értelmében ez a módszer törvénytelennek számít.







A környezetvédelmi őrség jelentése szerint a polgármesteri hivatal alkalmazottai egyébként máshonnan is szállítottak oda szemetet, feltehetőleg azzal a szándékkal, hogy kiegyenlítsék a területet, majd földdel betakarják az ott található letarolt szemétdombokat.



Az őrség emberei követelték a megnyújtott tüzek eloltását és a helyzet orvoslását is. A kiszabott bírság mellett továbbá arra kötelezték a polgármesteri hivatalt, hogy - az előírásoknak megfelelően - a szemetet szállítsák el a Bihar megyei megyei hulladéklerakatba.



Mezőszakadát községben is bírságot osztottak ki az őrség emberei a hulladék illegális eltüntetésére tett kisérlet miatt. Itt is a polgármesteri hivatal emberei igyekeztek eltüntetni a hulladékot, azonban annak mennyiségéről a környezetvédelmi őrségnek tudomása volt, mivel korábban már végeztek ellenőrzéseket a területen.



A hivatal emberei itt is elegyengették a hulladékhegyeket, majd földdel igyekeztek betakarni a szemetet. Itt annyival is súlyosabb a helyzet, hogy a terület egy, a Sebes-Körös völgyében kijelölt Natura 2000-es természetvédelmi területen fekszik.



A környezetvédelmi őrség itt is 30 ezer lejes bírságot osztott ki, és kötelezte a polgármesteri hivatalt a szóban forgó terület megtisztítására. (ebihoreanul.ro/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!