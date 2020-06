A külügy, Johannis és Szijjártó miatt nem ünneplik meg idén Trianon napját Romániában - állítja a törvényt kidolgozó ex-miniszter

A külügyminisztérium tiltotta be, hogy bármiféle ünnepséget is rendezzenek Romániában a trianoni békeszerződés 100. évfordulóján - állítja Titus Corlățean, a Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora, aki egyébként a Trianon napját hivatalos román állami ünneppé tévő törvénytervezet egyik kidolgozója is.



Az egykor maga is külügyminiszteri tisztséget betöltő szenátor az EvZ TV egyik szerda esti műsorában üdvözölte, hogy a képviselőház nemrég döntőházként szavazta meg a Trianon Napját állami ünneppé tévő törvénytervezetet.



Corlățean szerint a külügyminisztérium ugyanakkor nemrégiben felszólította az összes diplomáciai külképviseletét és a Román Kulturális Intézetet (ICR) is, hogy idén hagyjanak fel az erre a napra tervezett események megszervezésével. A PSD-s szenátor azt állítja, hogy ezzel kapcsolatban biztos információkat kapott egy, a külügyminisztériumhoz tartozó személytől, akit komoly kapcsolatok fűznek az ICR-hez is.



A szenátor azt is kijelentette, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter legutóbbi látogatásának köszönhető, hogy Klaus Johannis államfő nem hirdette még ki a Trianon-törvényt.



Titus Corlățean neve azért is ismerős lehet olvasóink számára, mert ő volt az, aki külügyminiszterként kilátásba helyezte Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet kiutasítását, miután a nagykövet etnikai alapú autonómiáról beszélt a nyilvánosság előtt. (hírszerk.)

