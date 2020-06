Halasztottak Tőkés László kitüntetése visszavonásának perében

Csütörtökön halasztással kezdődött annak a pernek a fellebbviteli tárgyalása, amelyet a Románia Csillaga érdemrendtől történt megfosztása miatt Tőkés László indított Klaus Johannis államfő ellen.



A Bukaresti Rádió híradójának Tőkés László ügyvédje Dr. Kincses Előd azt nyilatkozta, hogy a Miniszterelnöki Hivatal álláspontjának hiánya miatt halasztották el a tárgyalást a fővárosi Legfelsőbb Törvényszéken.



Tőkés László az eset kapcsán az MTI-nek azt nyilatkozta: úgy kellene Romániában is a megbékélés útjára lépni, ahogyan Igor Matovič szlovák kormányfő tette, amikor közös trianoni megemlékezésre hívta, és Szlovákia teljes jogú polgárainak nyilvánította a felvidéki magyarokat.



„A határokat átrajzolhatták, de a szülőföldünktől senki nem foszthat meg. Legyünk mi is teljes értékű polgárai a jelenlegi Romániának” - szorgalmazta az EMNT elnöke.



Úgy vélekedett: tudatos időzítés történt a román igazságszolgáltatás részéről, amikor erre a jelképes dátumra tűzte ki a tárgyalást, hiszen egy meghamisított, de Trianonnal egyébként közvetett kapcsolatban álló állításáért fosztották meg román állami kitüntetésétől.



A Románia Csillaga érdemrend etikai testülete a védelemhez való jogát megtagadva minősítette Tőkés Lászlót méltatlannak a kitüntetésre, a testület tagjaként pedig két olyan szociáldemokrata politikus is ítélkezett felette, aki egyben feljelentő volt az ügyben.



Tőkés Lászlótól az érdemrend becsületbíróságának javaslatára Klaus Johannis államfő 2016-ban vonta vissza a Románia Csillaga lovagi fokozatát, amelyet az 1989-es temesvári forradalom kirobbantásában szerzett történelmi érdemeiért kapott meg a 20. évfordulón.



A bukaresti táblabíróság alapfokon elutasította Tőkés László keresetét, amelyben az EP-képviselő a román állami kitüntetését visszavonó elnöki rendelet megsemmisítését kérte. (hírszerk./mti)



Nyitókép: MTI/Kiss Gábor

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!