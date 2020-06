Keményebbnél keményebb reakciók érkeztek a zsil-völgyi metropolisz tervére

Tiberiu Iacob Ridzi, Petrozsény polgármestere, metropliszövezetbe szervezné a térséget, s ebbéli szándékáról értesítette polgármester-kollégáit is. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) petrozsényi polgármesterének tervére keményebbnél keményebben reagáltak a többi zsil-völgyi településeket irányító politikai rivális Szociáldemokrata Párti (PSD) polgármesterek. Az ötlet jobbára nem nyerte el a tetszésüket és néhányuk véleménye szerint a petrozsényi polgármester máris belekezdett a választási kampányba, számol be erről a cronicavj.ro.



Dănuţ Buhăescu, Hobicaurikány város polgármestere azt mondta, hogy személyesen semmi baja sincsen a petrozsényi polgármesterrel, ám ez metropoliszos terv egyértelműen nem több, mint a választási kampányolásának része.



Aggasztó, hogy Tiberiu Iacob Ridzi és a PNL saját választási céljaikra használják fel a koronavírus-járványt. Amikor ők, szociáldemokraták azon dolgoztak, hogy a „Green Line Valea Jiului” projekt révén elektromos buszokkal bővítsék a Zsil-völgy buszállományát, akkor ezt éppen Tiberiu Iacob Ridzi ellenezte a legvehemensebben, s éppen ezért van az, hogy nem Petrozsény város, hanem Zsilyvajdejvulkán város a projektvezető, pedig a legnagyobb zsil-völgyi településnek kellett volna vezetőnek lennie. Hozzátette, hogy Tiberiu Iacob Ridzi nagyon rossz példa a régiós fejlesztési pénzeknél is, s azzal a metropolisz tervvel azt próbálja elfeledtetni, hogy az Európai Uniós támogatásokkal is kudarcot vallott. "Vele együtt belezuhanunk a gödörbe. Kínos, kínos, nagyon kínos!" - mondta Dănuţ Buhăescu hobicaurikányi polgármester.



Talán még ennél is keményebben fogalmazott Lucian Resmeriţă, Lupény város polgármestere. Aki - többek között - azt is kijelentette, hogy abban a valószínűtlen helyzetben, hogy ha csak egyetlen önkormányzat lenne az egész Zsil-völgyben, akkor ő szívesen vállalja a polgármesteri tisztséget. Hiszen meg van győződve arról, hogy Tiberiu Iacob Ridzi nem csak az Európai Uniós pénzlehívások terén teljesít nagyon rosszul, hanem a Szociáldemokrata Párt polgármestereinek tapasztalatára és professzionalizmusára is szüksége van. Már csak azért is, mert az egyetlen petrozsényi EU-s fejlesztés a PSD-hez köthető. Még Hobicaurikány, Petrilla és Aninósza is több EU-s pénzt szerzett, mint Petrozsény.



"Megértem a tehetetlenségét és a sikertelenségét is. Szégyenletes!" - mondta Lucian Resmeriţă lupényi polgármester.



Aninósza és Zsilyvajdejvulkán polgármesterei egy kis mértékben ugyan egyetértenek a zsil-völgyi metropolisz tervével, ám azért Gheorghe Ile, Zsilyvajdejvulkán polgármestere megemlékezett arról, hogy ő már néhány évvel ezelőtt javasolta a Zsil-völgy nevű település létrehozását, amelyik metropolisz Petrozsény, Petrilla, Aninósza, Zsilyvajdejvulkán, Lupény és Hobicaurikány kerületekkel működne. Akkoriban egyik polgármester sem fogadta el a javaslatot.



Nicolae Dunca, Aninoasa polgármestere úgy vélekedik, hogy ez nem lenne rossz ötlet, sőt elvileg akár még egyet is értene a tervvel, de természetesen lennének pozitív és negatív hozadékai is a dolognak. Például ha egyetlen önkormányzati hivatal lenne a Zsil-völgy nevű településen, s az a legnagyobb város Petrozsényban lenne, akkor a hobicaurikányi lakosoknak mindig mintegy 50 kilométert kellene utazniuk (25 km oda, 25 km vissza) minden hivatalos ügy intézésekor. Valószínűleg jobban hozzá lehetne férni az európai alapokhoz, de ezt máshogyan is meg lehet oldani.



Vasilică Potecă Hunyad megyei prefektusnak (PNL) az a véleménye, hogy nagyon jó ez az ötlet, viszont az ilyen projekteket már régebben meg kellett volna valósítani. Méghozzá közvetlenül azután, hogy Románia csatlakozott az Európai Unióhoz. A Hunyad megyei prefektus abban is kételkedik, hogy a Zsil-völgy jelenlegi vezetői készen állnak-e erre a lépésre.



A korábbi lupényi polgármester és jelenlegi szenátor Cristian Resmeriță (PSD), akit szenátorrá választása után testvére követett a lupényi polgármesteri pozícióban, azt véli, hogy ezzel a zsil-völgyi metropolisz tervvel a liberális petrozsényi polgármester ismét belekezdett egy választások előtti populista témába.



Ugyanis ez a terv nem csupán utópisztikus, hanem teljesen hatástalan is. Valójában ez csak egy egyoldalú, céltalan és teljesen populista ötlet, amelyet a liberális petrozsényi polgármester csakis azért "dobott be" a köztudatba, mert kétségbeesett a helyi választások előtt - mondta Cristian Resmeriță szenátor.



A Zsil-völgy települései közül csak Petrozsényban van liberális párti polgármester, a többi településen mind szociáldemokrata polgármesterek vannak. Így valószínű, hogy a metropolisz terv is a helyi választások közeledtével az említett pártok tagjai közötti adok-kapokká silányul. (hírszerk.)

