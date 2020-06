Kormány: nyugágy nélkül is lehet napozni a tengerparton

A kormány által csütörtök este elfogadott módosítás értelmében nyugágy nélkül is engedélyezett lesz a tengerparti napozás.



A hírt Ionel Dancă, a miniszterelnöki kancellária vezetője jelentette be a kormányülést követően.



A módosítással a kormány 2020/394-es határozatán változtattak 'azok érdekében, akik egyszerűen szólva nyugágyak nélkül szeretnének a tengerparton napozni' - fogalmazott Dancă. Hozzátette: nekik is ugyanúgy be kell majd tartani a fizikai távolságtartás szabályait, mint azoknak, akik nyugágyakat használnak.(agerpres)



Nyitókép: Pixabay

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!