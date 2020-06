Románia lehet az új kapu az EU-ba áramló illegális rovarirtó szerek számára

Vásárolj Kínából illegális mezőgazdasági rovarirtó szert literenként 14 euróért, majd add el azt ötször drágábban az Európai Unió fekete piacán literenként 70 euróért. Ha sikerült így 160 tonna illegális rovarirtót elpasszolni, akkor gratulálhatunk, ugyanis 11,2 millió eurós nyereségre tettél szert- idézi az EUObservert a Rador.



Az Európai Unió mezőgazdasági földterületeinek hozzávetőleg a 10-15% -át olyan növényvédő szerekkel permetezik, amelyeket az uniós törvények nem hagytak jóvá és illegális módon kerültek forgalomba.



Az, hogy ilyen nagy mértékben fordulnak elő ezek az illegális rovarirtó szerek az EU-ban, többek között a laza szabályozásnak köszönhető. Ezen szabályok áthágásáért gyakran kisebb összegű pénzbírságot rónak ki, mint egy egyszerű közlekedési szabálysértésért, arról nem is beszélve, hogy az ilyen ügyek milyen ritkán kerülnek a bíróság elé - írja a lap.



Úgy tudni, hogy eddig Lengyelország jelentette a kaput azon illegális mezőgazdasági rovarirtó szerek számára, amelyek Kínából az EU fekete piacára érkeztek, ám úgy tűnik, hogy már sorban állnak a „trónkövetelők”.



A lap állítása szerint a balti államok, továbbá Moldova Köztársaság és Románia is egyre nagyobb szerepet játszik abban, hogy ezek az olykor igenis veszélyes szerek forgalomba kerüljenek az EU-ban.



Az enyhe szankciók miatt azért is vonzó lehet a rovarirtó szerekkel való kereskedés, mert ez évi 11 milliárdos üzlet az EU-ban, és ennek a piacnak több mint 13 százalékát a feketepiacról beszerzett rovarirtó szerek forgalma teszi ki, állítja a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD).



Ez azt jelenti, hogy az évente átlagosan 350 000 tonna - EU-s piacokon -forgalomba kerülő mezőgazdasági rovarirtó szerből 48 300 tonna illegálisan érkezett az unióba. (hírszerk.)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!