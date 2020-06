Románia és Magyarország között július elseje után járhatnak újra a nemzetközi vonatok

Várhatóan ismét közlekedhetnek július elsejétől a Romániát Magyarországgal összekötő nemzetközi vonatok - jelentette be Dan Costescu, a Román Vasúttársaság vezérigazgatója.



Az igazgató arról számolt be, hogy tárgyal a Romániát Ausztriával valamint Bulgáriával, Moldovával és Ukrajnával összekötő járatok újraindításáról is , amelyek a koronavírus-járványra vonatkozó intézkedések miatt jelenleg szünetelnek.



Az igazgató közölte, hogy mivel Magyarországon még nem véglegesítették a nemzetközi járatok újraindításának időpontját, ezért június 20-a után, de legvalószínűbben július elseje után indulhatnak el ismét a hosszútávú járatok a két ország között, ugyanakkor hangsúlyozta: vannak a határ menti vasúti forgalmat lebonyolító, rövid távon közlekedő járatok is, például a Nagyvárad és Debrecen között közlekedő szerelvények.



Costescu közölte: szeretnék, ha a Romániát Ausztriával összekötő járatok július elseje előtt újraindulnának, ám a Dacia InterRégió vonat esetében a tárgyalások három fél között fognak zajlani, hisz Magyarország beleegyezésére is szükség van. (hírszerk.)

