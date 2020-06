Orban: ha jelentősen emelkedik a fertőzöttek száma, újra be kell vezetni a korlátozásokat

Ludovic Orban kormányfő ismét arra intette a román állampolgárokat, hogy óvják magukat és tartsák be az egészségügyi szempontból fontos fizikai távolságot, mivel a koronavírus-esetek számának jelentős növekedése újabb korlátozásokhoz vezethet.



"Várjuk, lássuk, hogyan alakul a helyzet. Nem szabad csupán az egy nap alatt megjelent új esetek számára alapozva ítéletet mondani, véleményt nyilvánítani. Azonban nyilván ez egy vészjelzés, még nagyobb figyelemmel kell követnünk a helyzet alakulását. Változatlanul arra intem a románokat: óvják magukat, viseljenek arcmaszkot, tartsák be a fizikai távolságot egymás között!" - fejtette ki Orban pénteken tartott sajtótájékoztatóján arra a kérdésre, hogy az ismét megnövekedett esetszám nem jelent-e vészjelzést.



Rámutatott, igaz, hogy szabad téren nem kötelező a maszk viselése, de ebben az esetben az embereknek be kellene tartaniuk a megfelelő távolságot egymás között a parkokban, és az utcán is.



Hangsúlyozta, a hatóságok fokozatosan szándékozzák feloldani a szükségállapot idején hozott korlátozásokat, azonban az esetek számának újbóli jelentős növekedése újabb korlátozások bevezetését vonhatja maga után.(agerpres)

