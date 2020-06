Közösen indulhat a választásokon a PSD, a Pro Romania és az ALDE

Tárgyalások folynak a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Pro Románia és az Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) között egy balközép koalíció létrehozása érdekében - mondta el péntek este a România TV műsorában Călin Popescu-Tăriceanu, az ALDE elnöke.



A koalíció a helyhatósági és a parlamenti választásokra egyaránt szólna - magyarázta Popescu-Tăriceanu, aki hozzátette: felmerült az is, hogy együtt nyújtsanak be bizalmatlansági indítványt a kormány ellen, amire "még eggyel több okuk lenne", ha a kabinet - a vonatkozó törvény előírásaitól eltérően - nem emelné meg 40 százalékkal a nyugdíjpont értékét.



Megjegyezte: a következő kormány, bármilyen is legyen, "nagyon rövid életű lesz", legfontosabb feladata a választások megszervezése lesz.(agerpres)

