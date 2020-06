Băsescu szerint a hazatért „cigány maffiózók” miatt hamarosan nem merünk majd sötétedés után kimenni az utcára

Facebbok-bejegyzésben ecsetelte Traian Băsescu EP-képviselő, egykori államfő, hogy több „cigány klán” is visszatért az országba, akik határozottan megtagadják azt, hogy betartsák Románia törvényeit.



A hat hónap múlva már késő lesz - felütéssel indított Facebook-bejegyzésben azt állítja a Népi Mozgalom párt (PMP) EP-képviselője, hogy az országban jelenleg olyan erőszakos cselekmények zajlanak, amelyeket néhány hónappal ezelőtt még nehéz lett volna elképzelni.







Szerinte a megfigyelő berendezések semlegesítésére és a házak néhány perc alatt történő kifosztására szakosodott betörők csoportjai egyre jobban érzékeltetik jelenlétüket, ezt bizonyítja a kirabolt házak számának növekedése is az utóbbi időben.



Az egykori államfő szerint a bankautomaták és üzleti pénztárgépek kifosztására szakosodott „cigány maffia csoportok” Európában képezték ki magukat és most, hogy hazatértek szülőföldjükre, zavartalanul mozoghatnak.



Szerinte ezek a klánok már elkezdték felosztani egymás között a területeket, ahol egyre erőteljesebben éreztetik a jelenlétüket is. Băsescu szerint már nem vagyunk messze attól, hogy nőket, időseket és gyerekeket fényes nappal rabolják ki az utcán, hiszen - állítása szerint - a nyilvános térben elkövetett erőszakos bűncselekmények száma már mindennapossá vált, holott néhány hónapja ez még elképzelhetetlen lett volna.



Állítása szerint a helyi rendőrség 2500 alkalmazottjával nem tudja lefedni az egész országot, a jól fizetett rendőrség pedig „óvatosan elkerüli azokat a területeket, amelyek a cigány maffia környékének számítanak” és ahol igen gyakoriak a betörések, ehelyett inkább „a polgármestereknek tesznek jelentéseket az aszfalt-gödrökről”.



Úgy véli, hogy a helyi rendőrségnek szorosan együtt kellene működnie az állami rendőrséggel, és naponta kellene jelentéseket készíteniük a hatóságuk alá tartozó területen működő bűnözői csoportokról és kábítószer-kereskedőkről.



A volt államfő elmondta: ha a hatóságok nem lépnek most, akkor 6 hónap múlva az állampolgárok sötétedés után nem fogják már elhagyni a lakásukat. (hírszerk.)

