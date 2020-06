Ennyi bírságot fizettek ki a szükségállapot alatt megbírságolt személyek

Összesen 600 millió lejre bírságolták a hatóságok azokat a személyeket, akik a szükségállapot ideje alatt valamilyen módon megsértették a kijárási tilalomra, illetve az egyéb óvintézkedésekre vonatkozó szabályokat. Ebből 100 millió lejnyi büntetést már kifizettek a megbírságoltak, viszont az a pénz sem fog az államkasszában maradni, mivel az Alkotmánybíróság korábban alkotmányellenesnek ítélté meg ezeket a bírságokat, így az összeg is valamilyen úton-módon vissza kellene kerüljön majd az állampolgárokhoz. Az erről szóló adatokat Florin Cîțu pénzügyminiszter ismertette.



A pénzügyminiszter szerint mindenki, aki a bíróságon fellebbez az alkotmányellenesen kiszabott bírsága miatt, az nyerni fog, és visszakapja a kifizetett összeget, vagy valamilyen módon kompenzálni fogják. Azt, hogy a kompenzálás alatt mit értett, nem részletezte a miniszter.



Egyébként korábban törvénytervezetet nyújtott be a parlamentbe a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE), a Pro Románia és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a szükségállapot idején kiszabott bírságok nagy részének automatikus - azaz bírósági döntést nem igénylő - eltörléséről.



A szenátushoz benyújtott tervezet semmissé nyilvánítaná az 1999/1-es sürgősségi kormányrendelet 28. cikkelye alapján kirótt bírságokról szóló jegyzőkönyveket. A már befizetett bírságokat igénylésre visszatérítenék, a még be nem fizetett büntetésektől pedig eltekintetnének.



Az alkotmánybíróság döntése előtt egyébként Marcel Vela belügyminiszter még arról beszélt, hogy sebezhető csoportokra és az egészségügyi rendszerre fordítanák a befolyó bírságok összegét.



(hotnews.ro/hírszerk.)



Nyitókép: Veres Nánor/MTI

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!