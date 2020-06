Megrongálódott zászlókra és kopjafákra bukkantak a Madarasi Hargitán, de nem kell egyből magyarellenességet kiáltani

Egy Facebookon közzétett bejegyzés szerint számos megrongálódott kopjafára, nemzetiszínű szalagra és magyar zászlóra bukkantak a kirándulók vasárnap a Madarasi Hargita csúcsán.





Az arra járók azt vették észre, hogy nemzeti színű szalagok, zászlók, fakeresztek, kopjafák hevertek összetörve, megtépve, egymás hegyén-hátán. Sokan azt hihetnék, hogy a kopjafákat esetleg magyarellenes vandálok rongálták meg - már csak azért is, mert a rakásba dobált kopjafák közé még sörös dobozok is keveredtek - de a helyzet koránt sem ilyen egyszerű.Megkeresésünkrecsíkmadarasi polgármester elmondta, hogy a történtek kapcsán ő két lehetőséget lát: „jóból vagy rosszból tehette valaki”.Bíró László szerint megtörténhet az is, hogy a területen az elmúlt időszakban nagyon megnőtt az emberek által felhordott kopjafák és nemzeti színű zászlók száma, amelyeket egyszerűen csak a téli időjárás rongált meg, majd tavasszal egy takarítás miatt kerültek egy rakásba a nemzeti jelképek.A polgármester ugyanakkor nem veti el annak a lehetőségét sem, hogy valaki szándékosan végzett rongálást a területen, de ilyen esetekben - állítása szerint - az elkövetők általában hagynak maguk után valamiféle nyomot, esetleg más színekkel jelölik meg a területet.A polgármester tájékoztatta portálunkat, hogy a nap folyamán ellenőrizni fogják a helyszínt, és amennyiben szándékos rongálás nyomait vélik felfedezni, megteszik a megfelelő lépéseket.„Felmerül a gyanú, hogy valakik egyéni ambíciójából, vezeklés gyanánt, szimbólum képében kicipelt tárgyait gyűjtötték össze. Az biztos, hogy a takarítás ideje eljött. A területtulajdonos, a terület adminisztrátora tenni fogja a dolgát. Mi magyarok pedig, mint mindig, segítünk, legrosszabb esetben azzal, hogy egymást nem akadályozzuk”- közölte a csíkmadarasi polgármester.Egyébként már évek óta vita tárgyát képezi a Madarasi Hargita csúcsán található kopjafák sorsa. Az elmúlt években számos vitát generált, hogy voltak, akik teljesen eltakarították volna az évek alatt felgyülemlett kopjafákat, míg mások ellenezték, hogy bárki hozzányúljon azokhoz.---------------------------------, a Hargita Megyei Tanács elnöke Facebookon reagált a történtekre: