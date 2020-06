Bukarestben roma aktivisták vállaltak szolidaritást az amerikai antirasszista megmozdulássokkal

Vasárnap Bukarestben tucatnyi roma aktivista tartott szolidaritás-akciót, elítélve mindenféle rasszizmust és kiállva az amerikai rendőrségi erőszak áldozatai mellett. Ez azért is érdekes, mivel az amerikai események kapcsán több kontinensen, több világvárosban is szerveztek szolidaritási tüntetéseket, Romániában tudomásunk szerint eddig ez az egyetlen nyilvános akció.



A Gazeta De Artă Politică baloldali művészeti, elméleti és társadalomkritikai lap közösségi oldalán található kiáltvány szerint, amit a demonstráción is felolvastak, a résztvevők a visszaélések, a rasszizmus és a fasizmus ellen tiltakozva álltak ki az Egyetem téri Gheorge Lazăr szobor elé.



„Szolidaritásunkat fejezzük ki a Black Lives Matter mozgalommal és elítéljük a színes bőrű személyek ellen irányuló rendőrségi erőszakot! A rendőrség gyilkol és bántalmaz, de mi nem maradhatunk tétlenek a rasszizmussal és a diszkriminációval szemben! NEM a hatalmi visszaélésekre!” – áll a kiáltványban.



A roma közösség aktivistái emlékeztetnek arra, hogy a rendőrség által meggyilkolt emberek emléke – George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery az Amerikai Egyesült Államokban, Pedro Mos Pinto Brazíliában vagy Manuel Fernandez Spanyolországban csak néhány a sok eset közül – vészjelzés, hogy le kell állítani az erőszakot.





"Black Lives Matter", "Szexmunkások a rasszizmus ellen", "A rendőrség gyilkol", "Interszekcionális szolidaritás", "Romák a BLM-ért", "Fel romák".

„A bőrszín nem bűn!” – írják, megemlítve, hogy a Covid-19 világjárvány ideje alatt a színes bőrű közösségekkel szembeni visszaélések megnövekedtek az elkülönítésre vonatkozó korlátozások nevében.„Elítéljük a fehér felsőbbrendűség minden formáját: a strukturális rasszizmust, a rendőrségi erőszakot és bűnözést, a patriarchátust, a kolorizmust, a kapitalizmust, az osztálykülönbséget, valamint a nőket, a transz személyeket és a szexuális munkásokat érő gyűlöletet!”Az amerikai feketéket 2,5-ször nagyobb eséllyel gyilkolják meg, mint a fehéreket – írják. Emellett felhívják a figyelmet a Romániában tapasztalható rasszizmusra, hiszen itt is a színes bőrűeket zaklatják és meghurcolják a rendőrök és csendőrök, akik számtalan visszaélést követtek el a romákkal szemben.„Az utóbbi években hét romát gyilkolt meg a rendőrség, és 187-et vert vagy kínzott! Az utóbbi hetekben a rendőrség erőszakosan lépett fel roma közösségekkel szemben Bolitin Valeban, vagy Săceleben, és a Rahova negyedben, ahol gyerekeket és nőket is megvertek. Egész Európában növekedik a rasszizmus, a kolorizmus, a fasiszta és neonáci pártok hatalma, amely veszélyezteti a színes bőrűek és a romák életét” – hangzott el a demonstráción.Emlékeztettek arra, hogy a globális kapitalizmus abból a munkából táplálkozik, amelyet azok a színes bőrűek végeztek, akik a rabszolgaságnak és a kolonializmusnak voltak alávetve, és a társadalmi felszabadítás csak akkor lehet teljes, amikor a globális kapitalizmus többé nem használja ki a színes bőrű embereket. Ehhez át kell építeni azokat az intézményeket és szervezeteket, amelyek ezt az elnyomó rendszert tartják fenn.„Olyan világban szeretnénk élni, amelyben a színes embereket nem gyilkolja meg a rendőrség, és nincsenek kitéve a rendőrségi abúzusoknak. Olyan társadalomban szeretnénk élni, amely vállalja a felelősséget az évszázados rabszolgaságért, lincselésekért, és a színesek strukturális elnyomásáért” – áll a szolidaritásnyilatkozatban, hozzátéve, hogy elleneznek minden olyan államot és rendszert, amely megengedi, hogy az ilyen erőszak megtörténjen.A demonstrálok olyan társadalmat szeretnének, amely felelősen vállalja az antirasszista iskolai és intézményi nevelést, hogy véget vessen a rasszista transzgenerációs örökségnek.A dokumentum jelzi, hogy a Black Lives Matter mozgalom nem azonos a hazai antirasszista harccal, viszont kapcsolódnak és szövetségesüknek tekintik, ezért szolidaritást vállalnak az amerikai feketékkel.