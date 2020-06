Körvonalazódik egy választási szövetség a PSD, az ALDE és a Pro Románia között

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvivő elnöke hétfőn este úgy nyilatkozott a B1 TV műsorában: tárgyalásokat folytat Călin Popescu Tăriceanuval, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) elnökével, valamint Victor Pontával, a Pro Románia párt elnökével annak érdekében, hogy választási szövetséget hozzanak létre a helyhatósági választásokra.



„Tárgyalok ez ügyben Tăriceanu úrral is, Victor Ponta úrral is, és nem csak Bukaresttel kapcsolatban” - mondta Ciolacu.



Azt is közölte: a két pártelnökkel közösen egy bizalmatlansági indítvány benyújtását fontolgatják, de ez nem fog megtörténni mindaddig, amíg Romániában veszélyhelyzet van. (agerpres)

