Lehetséges forgatókönyv őszre: konténerek az iskolaudvaron és online oktatás

Monica Anisie oktatásügyi miniszter elismerte, hogy ősszel, amikor a diákok majd - a tervek szerint - visszatérnek az iskolákba, lehetetlen lesz betartatni a szociális távolságtartásra vonatkozó szabályokat, mivel az iskolákban nincs ehhez elég hely.



A tanügyminiszter szerint nem elképzelhetetlen az sem, hogy az iskolák udvarain sátrakat, esetleg konténereket állítsanak fel, ahol majd meg lehet tartani a tanórákat.



A tanügyminiszter ugyanakkor elmondta, hogy elképzelhető az a forgatókönyv is, hogy az bejáró osztályokat legalább két csoportra osztják, az otthon maradó diákok számára pedig online oktatást biztosítanak.



Anisie szerint végső döntés az ügyben még nem született, egyelőre még elemzik a helyzetet és figyelemmel kísérik a más országok által alkalmazott oktatási modellek sikerességét is. A miniszter ugyanakkor bízik abban is, hogy őszre stabilizálódik a helyzet és nem lesznek újabb betegek. (hírszerk.)

