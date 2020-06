Hajléktalanokat dolgoztatott rabszolgaként egy Máramaros megyei bűnözői csoport

A Máramaros megyei törvényszék a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) kérésére 30 napos előzetes letartóztatásba helyezett 5 személyt, akiket szervezett bűnözői csoport megalakítása és emberkereskedelem gyanúja miatt tartóztattak le.



A letartóztatott személyek egy családból származnak és a gyanú szerint 2019 májusától kezdődően a nagybányai vasútállomás környékén hajléktalanokat és mentális betegségekkel küszködő személyeket vertek át azzal, hogy munkát kínálnak számukra, majd miután sikerült behálózniuk ezeket a személyeket, akkor különféle háztáji és mezőgazdasági munkák elvégzésére kötelezték őket és fizikai erőszakot is alkalmaztak a a kényszerítésükre. A gyanú szerint a bűnözői csoport a rabszolgaként dolgoztatott személyeket kizsákmányolta, emellett pedig éheztették és nem is fizették ki az áldozatokat.



A Kisbozinta településen élő bűnözői csoport a behálózott áldozatokat folyamatos rettegésben tartotta, ezen kívül az áldozatokat megfosztották az okmányaiktól és minden létező módon megakadályozták, hogy más emberekkel is kapcsolatba lépjenek. (ziarmm.ro/hírszerk.)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!